Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Pistons : 125-119

Magic @ Pacers : 129-115

Hawks @ Sixers : 124-110

Hornets @ Celtics : 94-130

Cavs @ Knicks : 108-102

Wizards @ Bulls : 89-119

Heat @ Pelicans : 153-104

Raptors @ Mavs : 102-124

Nets @ Wolves : 91-117

Grizzlies @ Nuggets : 109-117

Thunder @ Jazz : 145-111

Spurs @ Suns : 98-117

Warriors @ Blazers : 103-86

Clippers @ Kings : 101-100

Rockets @ Lakers : 109-140

Comment Jokic a appris le renvoi de Michael Malone (fiction)

Tout le monde jouait cette nuit et les 30 équipes sont maintenant à 81 matches, avec une dernière rencontre à disputer.

- Les Lakers ont verrouillé la 3e place de la Conférence Ouest, après leur victoire très large à domicile contre Houston. Avec leur équipe-type, contre des Rockets remaniés, les Californiens se sont baladés, Luka Doncic en particulier. Le Slovène a marqué 39 points en 31 minutes, avec 8 rebonds et 7 passes.

- La lutte pour les places 4 à 7 continue :

Les Grizzlies en sont écartés et finiront 8e, puisqu'ils se sont inclinés à Denver. Les Nuggets ont profité du triple-double de Nikola Jokic (26 pts, 16 rbds, 12 asts), qui lui permet d'être assuré de finir la saison en TD, ce que seuls deux joueurs (Robertson et Westbrook) ont fait avant lui. Le retour de Jamal Murray (15 pts) a fait du bien et Aaron Gordon a inscrit 33 points. Denver est 4e avant un dernier match à Houston.

(26 pts, 16 rbds, 12 asts), qui lui permet d'être assuré de finir la saison en TD, ce que seuls deux joueurs (Robertson et Westbrook) ont fait avant lui. Le retour de (15 pts) a fait du bien et a inscrit 33 points. Denver est 4e avant un dernier match à Houston. Les Clippers tiennent la barre à la 5e place à égalité avec les Nuggets. Los Angeles était en tête tout du long contre Sacramento, avant de se faire quelques frayeurs dans le money time. James Harden a fini en triple-double (23 pts, 11 rbds, 10 asts) et Kawhi Leonard a apporté 28 points.

a fini en triple-double (23 pts, 11 rbds, 10 asts) et a apporté 28 points. Les Warriors ont fait le job à Portland, en limitant les Blazers à 85 points ( Rayan Rupert a joué 25 minutes et en a profité pour marquer 15 points) et sont 6e.

a joué 25 minutes et en a profité pour marquer 15 points) et sont 6e. Golden State est toujours à égalité avec Minnesota, qui s'est imposé face à Brooklyn. Rudy Gobert a égalé son record en NBA avec 35 points et 11 rebonds en 33 minutes, ce qui n'a pas éclipsé la mauvaise nouvelle de la nuit pour les Timberwolves. En prenant sa 18e faute technique de la saison, Anthony Edwards sera privé du prochain match, le dernier, contre Utah.

- La défaite de Sacramento permet à Dallas, qui l'a emporté facilement à domicile contre Toronto, de revenir ex-aequo avant le dernier match. Anthony Davis a fini en triple-double (23 pts, 13 bds, 10 asts, 7 blks), le 4e de sa carrière, et n'est passé qu'à trois contres du quadruple-double, le tout en seulement 30 minutes ! Les Mavs joueront leur dernier match à Memphis, assuré d'être 7e, alors que les Kings accueilleront Phoenix. Les deux équipes s'affronteront dans tous les cas pour le play-in mercredi, avec l'espoir de battre ensuite le perdant de l'affiche entre Memphis et l'équipe qui ratera le top entre Denver, les Clippers, Golden State et Minnesota.

- Les trois meilleures équipes de NBA cette saison se sont imposées :

L'équipe B d'OKC a passé 145 points au Jazz, avec 35 points d'Aaron Wiggins et 32 points pour Isaiah Joe, qui a marqué 10 paniers à 3 points, son record en NBA.

Boston, quasiment au complet à l'exception de Jaylen Brown, a dominé Charlotte grâce à son second unit, plus tranchant. Payton Pritchard (22 pts) et Sam Hauser (20 pts) ont contribué à la 60e victoire de la saison des Celtics. Tidjane Salaün a joué 24 minutes pour 5 points, 5 rebonds et 2 passes.

Cleveland a renversé New York dans le 4e QT au Garden. Les Knicks, qui jouaient sans KAT, sont donc à 0-8 contre les deux meilleures équipes de l'Est, ce qui n'est pas rassurant dans l'optique des playoffs.

- Indiana n'a pas profité de la défaite des Knicks, puisque les Pacers se sont inclinés à domicile face à Orlando. Les Pacers ont joué sans Tyrese Haliburton, Pascal Siakam et Myles Turner, alors que le Magic s'est déplacé sans Paolo Banchero, ni Franz Wagner. Trevelin Queen (25 pts) a brillé pour les Floridiens.

- Il y aura donc bien un 1er tour de playoffs entre Indiana et Milwaukee. Les Bucks ont battu les Pistons avec un nouveau triple-double de Giannis Antetokoiunmpo (32 pts, 15 asts, 11 rbds), malgré les 36 points à 15/21 de Cade Cunningham. Detroit jouera pour sa part contre New York, pour une première apparition en post-saison depuis 2019.

- Les Hawks ont battu Philadephie avec 36 points de Trae Young et 12 points en 26 minutes pour Zaccharie Risacher, au lendemain de son carton à 38 points.

- Chicago et Miami sont toujours en chasse et se sont imposés respectivement contre Washington et à New Orleans. Alex Sarr est passé à côté son match avec 7 points à 3/15.

- Dans le match le plus anecdotique de la nuit en NBA, Phoenix a dominé San Antonio, avec 26 points du rookie Ryan Dunn et 21 points de Bradley Beal.