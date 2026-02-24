CQFR : Les Spurs frappent fort, Sacramento a gagné un match !

Les résultats de la nuit en NBA

Spurs @ Pistons : 114-103

Kings @ Grizzlies : 123-114

Jazz @ Rockets : 105-125

- On attendait de voir comment les Spurs répondraient au défi de Detroit, surtout sur le parquet des Pistons, leaders de la NBA. San Antonio a fait mieux que répondre. Les Texans ont poursuivi leur série de victoires (9) dans le Michigan, dans un duel avec des airs de Finales NBA. Les Spurs ont dû composer avec l'impact physique et l'agressivité de Detroit, mais y ont opposé de la dureté et du talent pour l'emporter (114-103).

Maladroit (6/16), Victor Wembanyama a quand même compilé 21 points, 17 rebonds et 6 contres, mais c’est Devin Vassell (28 points, 7 tirs à 3-points) qui a fait la différence au scoring. San Antonio a planté 18 tirs primés et placé quatre joueurs à 10 points ou plus.

En face, Cade Cunningham a vécu une soirée compliquée (16 points, 10 passes mais 5/26 au tir), bien contenu notamment par Stephon Castle. Le match s’est tendu en première mi-temps avec quelques échauffourées et fautes techniques, dans la droite ligne du style ultra-physique de Detroit.

Avec cette neuvième victoire consécutive, les Spurs confirment leur progression et mettent la pression sur le Thunder à l’Ouest. Detroit, leader à l’Est, aura justement Oklahoma City au programme au prochain match pour un nouveau test grandeur nature. Les Spurs et les Pistons se retrouvent dans tous les cas début mars pour une revanche du côté de San Antonio.

VIC BLOCKS IT. STEPH CASHES IT IN 💰 📺 Peacock pic.twitter.com/5wwglv6tFd — San Antonio Spurs (@spurs) February 24, 2026

- Les Kings n'iront pas chercher le record de défaites consécutives en NBA. Après 16 défaites de suite, Sacramento a un peu retrouvé la lumière sur le parquet de Memphis (123-114). Il a quand même fallu affronter une équipe des Grizzlies avec des airs de G-League et 8 blessés sur la liste officielle pour y parvenir. Les Californiens ont été portés par Russell Westbrook (25 pts), Precious Achiuwa (22 pts, 10 rbds), DeMar DeRozan (19 pts) et Daeqwon Plowden, qui a inscrit 10 de ses 19 points dans le 4e quart-temps. Titulaire, Maxime Raynaud a signé un nouveau double-double avec 10 points et 13 rebonds en 28 minutes. Un autre Français a participé à cette première victoire depuis le 16 janvier : Killian Hayes. Signé pour 10 jours, l'ancien meneur de Detroit a joué 11 minutes, sans avoir vraiment le temps de se distinguer, si ce n'est avec 4 passes décisives.

- On ne sait pas s'il a été piqué par les messages désobligeants du supposé burner account de Kevin Durant, mais Jabari Smith Jr était chaud cette nuit. L'ailier des Rockets a été déterminant dans la facile victoire de son équipe (125-105) contre le Jazz.. Avec 31 points, dont 14 dans le premier quart-temps, un 12/17 et 6 paniers primés, Smith Jr a pris les choses en main avec l'aide d'Amen Thompson (20 pts). Houston prend du coup la 3e place de la Conférence Ouest à Denver.