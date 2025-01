CQFR : Shai Gilgeous-Alexander en mode record

Les résultats de la nuit en NBA

Pistons @ Hawks : 114-104

Suns @ Nets : 108-84

Wolves @ Mavs : 115-114

Cavs @ Rockets : 108-109

Hornets @ Grizzlies : 120-132

Jazz @ Thunder : 114-123

Warriors @ Kings : 117-123

Celtics @ Clippers : , après prolongation

---

- Shai Gilgeous-Alexander a vraiment l'air de vouloir remporter le premier titre de MVP de sa carrière cette saison. On sait qu'il faut souvent avoir quelques performances marquantes, que ce soit au scoring ou dans la clutch attitude dans des grands matches. "SGA" a tout simplement battu son record de points en carrière cette nuit, lors de la victoire logique mais pas si simple à décrocher contre le Jazz. Le Canadien a marqué 54 points à 17/35, avec un 17/18 sur la ligne. A son retour sur le parquet dans le 4e quart-temps, OKC n'avait plus que trois points d'avance sur Utah. Avec son aspirant MVP, mais aussi Jalen Williams, le Thunder a pu reprendre le large et revenir à hauteur des Cavs au général.

- Cleveland, justement, n'est plus que co-leader de la ligue, après sa défaite à Houston. Les Cavs, menés pendant l'essentiel de la rencontre, ont failli réussir un petit hold-up. Après une faute flagrante à trois points de Tari Eason, Darius Garland s'est retrouvé sur la ligne avec trois lancers à tirer à -2 pour son équipe, mais le meneur All-Star en a manqué deux... avant que Donovan Mitchell ne manque le tir de la gagne au buzzer. Avant ça, c'est Alperen Sengun (18 pts, 11 rbds) qui avait donné l'avantage à son équipe sur deux lancers.

- Houston est à nouveau talonné par Memphis dans la course à la 2e place à l'Ouest. Les Grizzlies ont dominé Charlotte en comptant jusqu'à 34 points d'avance. Les Hornets ont réduit l'écart en fin de match, mais les efforts de Desmond Bane (24 pts), Luke Kennard (23 pts), Jaren Jackson Jr (22 pts) et Ja Morant (16 pts, 13 asts) avaient assuré un matelas confortable aux joueurs de Taylor Jenkins. On notera que Mark Williams a fait un beau chantier chez les Hornets, avec 38 points (son record en NBA). Moussa Diabaté a joué 15 minutes, pour 3 points, 2 rebonds et 2 contres.

- Les Warriors se sont effondrés à Sacrament, renversés par les Kings en deuxième mi-temps. A +17 et alors qu'ils semblaient en contrôle, les joueurs de Steve Kerr sont retombés dans leurs travers avec des tirs précipités, des fautes offensives, une défense poreuse... Les joueurs de Doug Christie en ont profité, en gérant mieux le money time. Menés de 4 points à 4 minutes de la fin après un panier à 3 points d'Andrew Wiggins (26 pts), les Kings ont accéléré et fait déjouer Golden State, toujours privé de Draymond Green. DeMar DeRozan termine meilleur marqueur de ce match avec 32 points.

- Detroit a maîtrisé son sujet à Atlanta. Encore emmenés par Cade Cunningham (29 pts, 11 asts), les Pistons ont décroché un 7e succès en 8 matches à l'extérieur sur le parquet des Hawks. Trae Young était en petite forme (13 pts, 9 asts) et Zaccharie Risacher manquait à nouveau à l'appel. Atlanta a shooté à 15% à 3 points et 37% au global.

- Les Mavs et les Wolves sont à égalité à l'Ouest après la victoire de Minnesota cette nuit à Dallas, où on a appris l'absence longue durée de Dereck Lively pour une fracture de fatigue à la cheville, Klay Thompson manquant aussi à l'appel en plus de Luka Doncic. Les Wolves en ont profité pour sortir vainqueurs d'un combat serré, dans lequel Jaden McDaniels (27 pts, record en carrière) a été décisif. Le panier à 3 points de Kyrie Irving (36 pts) au buzzer a juste permis de réduire l'écart. Rudy Gobert a compilé 14 points, 6 rebonds et 3 contres.

- Phoenix a battu Brooklyn sans mal, ce qui est la moindre des choses. Avec le 200e match de Devin Booker (32 pts) à au moins 30 points en NBA et 24 points de Kevin Durant contre son ancienne équipe, les Suns ont fait le job. Nick Richards, titulaire pour la deuxième fois depuis son arrivée, a gobé 15 rebonds. Il manquait Cam Johnson, D'Angelo Russell, Ben Simmons et Cam Thomas pour les Nets.

- - Les Celtics ont dû attendre la prolongation pour se défaire des Clippers à l'Intuit Dome. Les Californiens se sont accrochés, notamment grâce à Derrick Jones Jr (29 pts), auteur d'une interception sur une mauvaise passe de Jaylen Brown et du panier de l'égalisation à 4 secondes de la fin du 4e QT. Boston a rapidement pris les devants durant l'overtime