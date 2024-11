Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Bulls : 119-113

Wizards @ Rockets : 92-107

Nets @ Pelicans : 107-105

Clippers @ Thunder : 128-134

Kings @ Spurs : 96-116

LE CLASSEMENT

Le plus beau geste d'une soirée riche en highlights : Victor Wembanyama donne son maillot à un gamin (ça lui fera une belle housse de couette)

- Les Cavs continuent d'être en mode Duncan McLeod. Cleveland a battu Chicago (119-113), non sans avoir dû renverser une nouvelle fois la situation, et affichent désormais un bilan de 12-0, ce que seules 8 équipes ont réalisé dans l'histoire de la NBA. Les Bulls pensaient être les premiers à faire mordre la poussière au leader lorsqu'ils menaient de presque 10 points vers la fin du 3e quart-temps. C'était sans compter les ressources mentales des Cavs et le choix de Kenny Atkinson de recourir à son banc, particulièrement au trio Niang-Jerome-LeVert (12 pts chacun).

Donovan Mitchell (36 pts) a haussé le ton, Darius Garland (17 pts) a été décisif avec un panier pour quasiment plier l'affaire dans la dernière minute et Evan Mobley a fini en double-double (15 pts, 11 rbds). La belle histoire se poursuit.

- On se demandait comme le Thunder allait gérer l'absence de Chet Holmgren pour le premier match sans le jeune intérieur cette nuit face aux Clippers. Avec du microball, pardi ! Mark Daigneault a aligné un cinq uniquement composé de joueurs de moins de 2 mètres (SGA, Dort, Wiggins, Joe et Williams), ce que L.A. n'est pas parvenu à sanctionner. Il a quand même fallu que Shai Gilgeous-Alexander fasse un match dantesque et batte son record de points en carrière (45 pts, 9 passes et 5 interceptions à 13/21), mais OKC a retrouvé le chemin de la victoire (134-128).

Ousmane Dieng, quasiment un big man de fortune, a joué 9 minutes en sortie de banc pour 3 points, 1 rebond, 1 passe et 1 interception. En face, les 31 points de Norman Powell et le presque triple-double de James Harden (17 pts, 11 rbds, 9 asts) n'ont pas suffi. Les Clippers, menés de 20 points dans le 3e quart-temps, sont revenu à -5 mais n'ont jamais pu faire plus. Nicolas Batum a apporté 3 points, 3 rebonds, 1 passe et 1 contre en 13 minutes.

- Victor Wembanyama a réussi une performance dominante et efficace cette nuit, pour aider les Spurs à l'emporter (116-96) à la maison face aux Kings. Sacramento n'a jamais vraiment pu gêner le Français, qui a posé une copie à 34 points, 14 rebonds, 6 passes et 3 contres, à 6/12 et 3 points et 13/22 au global. C'est exactement ce genre de performance, pleine d'agressivité et de confiance, que Wembanyama doit réaliser cette saison pour que San Antonio se paye des équipes d'un calibre normalement supérieur comme cette nuit.

Les Kings ont été limités sous les 100 points et l'expression collective a été beaucoup plus fluide côté texan, avec un bon Chris Paul à la baguette (12 pts, 11 asts) et 7 joueurs de Gregg Popovich (toujours convalescents) ont inscrit au moins 10 points. Les Spurs sont à 5-6 et reviennent à portée de tir de la zone du play-in.

WHAT A GAME FOR @wemby! 34 points

14 boards

6 assists

3 blocks

6 threes (ties career high)@spurs get the W 🔥 pic.twitter.com/ZPdywmUgua — NBA (@NBA) November 12, 2024

- Houston menait de 15 points à la pause face aux Wizards et n'a plus été inquiété ensuite. Les Rockets ont maitrisé leur sujet (107-92) grâce notamment à Alperen Sengun qui, comme la veille, a posé 27 points (avec 17 rebonds, 3 contres et 3 passes) et été dominant. Bilal Coulibaly (11 pts, 4 rbds, 1 blk, 1 stl, 1 ast en 35 min) et Alex Sarr (5 pts, 6 rbds, 2 blks) étaient tous les deux titulaires pour Washington.

- Cam Thomas a renfilé sa cape de héros du 4e quart-temps pour permettre à Brooklyn de l'emporter de peu (107-105) face à New Orleans. L'arrière des Nets a inscrit 10 de ses 17 points dans l'ultime période, dont un tir à 3 points pour prendre l'avantage dans la dernière minute de jeu. C'est la cinquième défaite de suite pour les Pelicans, déplumés et partis pour une saison galère. NOLA a manqué ses 8 derniers tirs...