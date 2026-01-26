Les résultats de la nuit en NBA

Kings @ Pistons : 116-139

Warriors @ Timberwolves : 111-85

Raptors @ Thunder : 103-101

Pelicans @ Spurs : 104-95

Heat @ Suns : 111-102

Nets @ Clippers : 89-126

- Initialement programmé la veille, le match entre Minnesota et Golden State s'est déroulé dans une atmosphère pesante. Minneapolis n'a pas vraiment la tête au basket après le nouveau drame qui a frappé la ville. Les Timberwolves ont subi leur cinquième défaite de suite et inscrit leur plus faible total de points (85) depuis 4 ans, contre des Warriors plus tranchants. Stephen Curry a inscrit 26 points et distribué 7 passes, dans une soirée où Golden State a volé 20 ballons, son meilleur total de la saison. Les 32 points et 11 rebonds d'Anthony Edwards n'ont pas empêché les Californiens de faire le trou dans le 3e quart-temps. Rudy Gobert a été très discret (4 pts, 5 rbds en 23 min) et Joan Beringer n'a eu droit qu'à 5 minutes de jeu.

- Après sa défaite surprise contre Indiana vendredi, le Thunder a encore perdu à domicile. Ce sont cette fois les Raptors qui ont profité de la fébrilité et des blessures chez les champions en titre. Toronto, emmené par Immanuel Quickley (23 pts, 11 rbds), a signé une 4e victoire consécutive et est en super forme. Shai Gilgeous-Alexander (24 pts) n'a pas suffi à compenser les absences de Jalen Williams, Isaiah Hartenstein et Ajay Mitchell, d'autant qu'OKC a perdu Cason Wallace, touché à l'aine, en cours de partie.

On notera le fair play de Sandro Mamukelashvili, le cousin de Géorgie, pour éviter à Luguentz Dort une méchante chute.

Sportsmanship 🤝 Mamu saves Dort from a scary fall. pic.twitter.com/tvAnv71ag7 — NBA on Prime (@NBAonPrime) January 26, 2026

- Les Spurs sont passés à côté de leur match face à New Orleans. Battus (104-95) à domicile par le dernier de l'Ouest, les Texans n'ont pas su freiner Zion Williams (24 pts, 10 rbds) et Saddiq Bey (mêmes stats) et ont échoué après avoir comblé un retard de 20 points dans le 3e quart-temps. Mitch Johnson a sorti ses titulaires, ce qui a fonctionné, mais la fin a tout de même été à l'avantage des Pelicans. Victor Wembanyama (16 pts, 16 rbds, 4 blks) a shooté à 6/16 (dont 2/10 à 3 pts). San Antonio a enregistré le retour de Devin Vassell (13 pts), absent depuis presque un mois.

- Les Pistons ont repris leur marche en avant après leur défaite de fin de semaine contre Houston. Detroit n'a fait qu'une bouchée de Sacramento (139-116), avec un Cade Cunningham (29 pts, 11 asts) en jambes et 59 points du banc. Maxime Raynaud, sorti du cinq de Sacramento au profit de Domantas Sabonis, a joué 22 minutes pour 2 points et 4 rebonds à 1/6.

- Miami a enchainé avec une deuxième victoire de suite, en profitant de l'absence de Devin Booker et Jalen Green du côté de Phoenix. Bam Adebayo (22 pts) et Jaime Jaquez Jr (20 pts) ont mené le Heat vers ce succès (111-102) en Arizona qui leur permet de mettre la pression sur le 6e, Philadelphie, au classement de l'Est. On notera que Kasparas Jakucionis (7 pts, 6 rbds, 3 asts, 2 stls) était à nouveau titulaire et est en train de devenir un favori d'Erik Spoelstra pour son énergie et son intensité.

- Nolan Traoré était malade et n'a pas participé à la défaite des Nets contre les Clippers. La victoire de Los Angeles s'est rapidement dessinée grâce à l'impact immédiat de Kawhi Leonard (28 pts) et James Harden (19 pts), qui ont façonné une avance de 38 points dans le 2e quart-temps. C'est la 8e victoire en 9 matches pour les joueurs de Tyronn Lue, qui continent leur spectaculaire remontée à l'Ouest. Nicolas Batum a joué 15 minutes pour 3 points, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception.

- Deux rencontres de cette nuit NBA ont été reportée à une date ultérieure en raisons des conditions climatiques : Memphis-Denver et Milwaukee-Dallas.