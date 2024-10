Les résultats de la nuit en NBA :

Philadelphia 76ers @ Indiana Pacers : 118-114 (a.p.)

Milwaukee Bucks @ Brooklyn Nets : 102-115

Atlanta Hawks @ Oklahoma City Thunder : 104-128

New Orleans Pelicans @ Portland Trail Blazers : 103-125

Los Angeles Clippers @ Golden State Warriors : 112-104

- Sans Joel Embiid et Paul George, Tyrese Maxey a dû sortir le grand jeu pour permettre aux Sixers de s’imposer. L’arrière a assumé ses responsabilités en inscrivant 45 points (14/32 aux tirs) en près de 48 minutes de jeu. Il a dominé la seconde mi-temps, permettant à Philadelphie de rattraper les Pacers et d’envoyer le match en prolongation. Il a fini le travail en marquant 10 points supplémentaires en prolongation pour offrir aux Sixers leur première victoire de la saison. Une performance folle.

Tyrese Maxey ERUPTS for 45 points to give the @sixers their first win of the season! 🔔 pic.twitter.com/vo5tjeu9m5

Guerschon Yabusele a pour sa part joué 17 minutes sans marquer le moindre point (0/4 aux tirs), mais il a tout de même enregistré avec 6 rebonds et 4 passes décisives. En face, Tyrese Haliburton a inscrit 22 points, mais s’est montré maladroit (8/18 aux tirs), ratant des lancers francs cruciaux en prolongation.

- La rencontre entre les Hawks et le Thunder a été exactement ce qu’elle promettait d’être sur le papier. Après avoir pris un peu de retard dans le premier quart-temps, Oklahoma City a sorti le rouleau compresseur, écrasant Atlanta, en particulier dans un quatrième quart-temps à sens unique (39-18) avec une adresse indécente. Shai Gilgeous-Alexander (35 points, 11 rebonds, 9 passes décisives) a ridiculisé la défense adverse, bien épaulé par Chet Holmgren (25 points et 6 contres) et Jalen Williams (20 points).

SGA did EVERYTHING in the @okcthunder's 3rd win of the year:

⛈️ 35 PTS

⛈️ 11 REB

⛈️ 9 AST

⛈️ 3 STL

⛈️ 3 BLK

⛈️ 3 3PM

⛈️ 10-11 FTM

He is the first player in franchise history to record 35+ PTS, 10+ REB, 3+ STL and 3+ BLK in a game! pic.twitter.com/VdH03bxYeU

