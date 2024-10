Gregg Popovich : « Donald Trump est pathétique »

Gregg Popovich a toujours été un coach particulièrement engagé sur les sujets politiques. Interrogé ce samedi en conférence de presse au sujet de l’élection américaine, qui se tiendra le 5 novembre, l’entraîneur des Spurs et de Victor Wembanyama a vivement critiqué Donald Trump pendant plus de dix minutes.

Popovich s’est publiquement opposé à Trump à de nombreuses reprises depuis la première candidature de ce dernier à la présidence, en 2016. Voici l’essentiel des propos tenus par l’entraîneur ce samedi, avant le match entre San Antonio et Houston :

« Nous savons tous ce que [Donald Trump] fait. J’essaie donc de comprendre pourquoi les gens votent pour lui. Que croient-ils qu’il va faire pour eux ? J’ai regardé son meeting en Pennsylvanie, et tous ces étudiants étaient derrière lui avec leurs casquettes rouges et tout ça. Je me demande s’ils savent qu’il a dû payer de l’argent à cause de ses pratiques racistes dans l’immobilier à New York. Il a dû payer de l’argent parce que la Trump University était une arnaque. Et on pourrait continuer comme ça encore et encore. Alors, qu’est-ce qui fait qu’ils veuillent voter pour lui ?

Voudriez-vous que vos enfants le prennent comme exemple et se comportent comme lui ? Qu’ils trouvent les mêmes excuses ? “Tout le monde s’acharne contre moi, je fais ça pour vous, pauvre de moi, ouin ouin ouin.” C’est comme pour l’élection qu’il a perdue. Il continue de mentir à ce sujet. Nous avons tous appris à nos enfants qu’on ne peut pas toujours gagner, qu’il faut savoir être humble dans la victoire et perdre avec dignité. Lui ne le fait pas. Et vous savez ce qui est bien ? À force de répéter ces mensonges, votre vie deviendra un peu plus facile parce que vous y croirez vraiment. Vous n’aurez plus à vous soucier de la honte ni de la culpabilité, car lorsqu’on se berce d’illusions, il n’y a ni honte ni culpabilité. Bien sûr, tous les flagorneurs qui l’entourent savent qu’il raconte des conneries et que c’est un menteur, mais ils ne s’intéressent qu’à eux-mêmes de toute façon.

C’est ce genre de réflexions qui me font penser qu’il s’agit d’un individu pathétique, un homme tellement petit qu’il doit rabaisser tout le monde autour de lui pour se sentir plus grand. Il est pathétique. Il est mesquin. C’est un pleurnichard. Il a été traité comme un imbécile, comme un clown, et maintenant il peut faire un doigt d’honneur au monde entier grâce à sa position. Et c’est ce qu’il fait. Il se venge de tout le monde parce qu’il est si petit. Il ne se soucie pas des autres. Il ne voulait même pas être président en 2016. C’était juste une arnaque, c’était un investissement pour lui.

Vous ne lui confieriez pas vos enfants, vous ne l’embaucheriez pas dans votre petite entreprise, c’est hors de question. Pourtant, vous envisagez de voter pour lui à la présidence parce qu’il paraît fort ? Mais ses partisans ne savent-ils pas qu’ils ont des enfants et des petits-enfants qui risquent de perdre leur liberté si ce type est élu ? Je ne parle pas d’une politique spécifique. Je parle de l’essence même de notre pays. La liberté est notre raison d’être. Et ces gens sont prêts à voter pour lui, tout en sachant pertinemment à quel point il est malhonnête. Ils ont des enfants et des petits-enfants qui devront vivre dans un monde qui va se détériorer. Ceux qui l’entourent savent que c’est un con. Ils l’ont dit. Ils l’ont appelé un xénophobe, un bigot religieux, un raciste, inapte à la fonction. Mais ils veulent leur pouvoir, leur position. Ils pensent que nous sommes tous stupides, que nous ne nous souvenons pas de ce qu’ils ont dit.

C’est une situation dangereuse, car il est non seulement endommagé, mais maintenant il est devenu délirant. Nos enfants et petits-enfants devront vivre avec les conséquences de ses actes en tant que président. Je n’arrive pas à comprendre ceux qui sont déjà convaincus par lui, quelle qu’en soit la raison. Ce sont ceux qui restent à la maison et ne votent pas qui m’inquiètent, car nous avons besoin que tout le monde vote. J’espère qu’ils ne resteront pas chez eux et qu’ils comprendront que ce type est un escroc. Il est très doué pour ça, je dois le reconnaître. C’est le meilleur escroc de tous les temps. Mais il donne envie de vomir. »