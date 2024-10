Victor Wembanyama : « On n’a pas totalement dépassé nos démons »

Malgré la défaite des Spurs face aux Mavericks jeudi, lors du premier match de la saison, Victor Wembanyama s’est montré plutôt rassurant. « On était là où on voulait être collectivement. C’est prometteur », a-t-il assuré en conférence de presse.

As-tu l’impression que l’équipe démarre à un niveau plus élevé que l’année dernière, notamment sur le plan tactique ? Comparé au match d’ouverture de la saison précédente, dans quelle mesure penses-tu que l’équipe a progressé ?

Victor Wembanyama : Je dirais que ce qu’on a vu à l’entraînement jusqu’à maintenant, on utilisait beaucoup mieux nos avantages, notre physicalité, notre défense. Je pense qu’aujourd’hui ça s’est vu défensivement, en première mi-temps notamment. On est beaucoup plus conscients de ce qu’on doit faire. On a un peu plus de certitudes sur certains points tactiques. Mais voilà, on n’a pas totalement dépassé nos démons. Il y a encore des choses à faire. Bien sûr, personne n’est inquiet. C’est le premier match de la saison. Mais il ne faut pas perdre de temps, tout simplement.

Est-ce que tout cela t’a manqué ? L’environnement, la compétition en NBA, un match dans deux jours…

Victor Wembanyama : Bien sûr que ça m’a manqué. Franchement, j’ai vraiment hâte de rentrer jouer à San Antonio. C’est ça qui va être vraiment spécial. Mais c’est sûr que, encore aujourd’hui, je me dis qu’on a énormément de chance d’être ici. On est tous en train de vivre notre rêve. On est tous heureux.

Physiquement parlant, comment te sentais-tu ce soir ?

Victor Wembanyama : À certains moments, je me sentais vraiment très bien. C’était un peu difficile en termes de condition physique au début, comme on pouvait s’y attendre. Aucun d’entre nous n’a vraiment joué un match complet depuis le milieu de l’été pour moi, et depuis six mois pour certains. Mais c’est une difficulté que tous les joueurs de la NBA traversent. Ce n’est pas une excuse. Dans un ou deux matches, je devrais être de retour en forme. Ça devrait aller vite.

Sans parler d’inquiétudes, es-tu déçu de ce premier match ?

Victor Wembanyama : Je pense que pendant 80 % du match, on était là où on voulait être collectivement. On a eu la bonne énergie tout au long de la rencontre. Mais il y a eu cette période où nous ont tués (un gros run au début du troisième quart-temps, ndlr). C’était 100 % de notre faute. C’est nous qui leur avons donné la cartouche, clairement. Donc, mis à part ces 20 % du match, je pense que pour tout le reste, on était là où on voulait être collectivement. C’est prometteur. Sachant qu’on va encore récupérer Devin (Vassell), personne n’est inquiet.

