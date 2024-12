Les résultats des NBA Christmas Games

Spurs @ Knicks : 114-117

Wolves @ Mavs : 105-99

Sixers @ Celtics : 118-114

Lakers @ Warriors : 115-113

Nuggets @ Suns : 100-110

- Le premier NBA Christmas Game de Victor Wembanyama aura été historique et il ne lui aura manqué qu'une victoire au Madison Square Garden pour parapher une performance absolument phénoménale. Sauf que les Spurs se sont inclinés de 3 points à New York (117-114), dans un match qui s'est joué sur un fil, avec un money time mieux géré par les Knicks, porté par un Mikal Bridges incandescent en attaque (41 points à 17/25).

Revenons en à Victor Wembanyama, qui a tout simplement sorti un match monstrueux, à heure de grande écoute et grand visionnage (18h en France), comme pour se chauffer en vue des prochains Paris Games. Le Français a fini avec 42 points, 18 rebonds, 4 passes et 4 contres à 16/31. Son 6/16 à 3 points pique un peu, mais le Garden a pu constater à quel point Wembanyama pouvait être spectaculaire et dominant dans l'enceinte phare de la ligue. Il est devenu, au passage, le premier joueur de l'histoire de la NBA à compiler au moins 40 points, 15 rebonds, 5 paniers à 3 points et 4 contres dans un match. "Wemby" est en train de créer ses propres références et standards, à la manière d'un Wilt Chamberlain.

Tout ça n'a malheureusement pas suffi et les rebonds offensifs concédés par les Spurs, les ont empêchés de mettre fin à la belle série des Knicks et de signer une victoire marquante.

- Le match qui a suivi, entre les Mavs et les Wolves, a été un peu gâché par la blessure de Luka Doncic après un gros quart d'heure de jeu. Le Slovène, touché au mollet, a quitté ses partenaires, qui se sont inclinés (105-99) devant leur public, gênés par la bonne défense retrouvée des Wolves. Rudy Gobert (14 pts, 10 rbds) a fini en double-double, Julius Randle a frôlé le triple-double (23 pts, 10 rbds, 8 asts) et Anthony Edwards a ajouté 26 points. Kyrie Irving, qui a inscrit 39 points, était un peu trop seul, même si Klay Thompson, avec ses 4 paniers primés, a profité de l'occasion pour doubler Reggie Miller et devenir le 5e marqueur à 3 points le plus prolifique de l'histoire de la NBA.

- Les Celtics nous ont fait une petite indigestion de Noël et ont perdu à domicile contre les Sixers. Ce n'est pas la première fois que Boston manque de mordant, défensif notamment, ces derniers temps, particulièrement à la maison. Philadelphie en a profité en s'imposant (118-114), non sans avoir craint de devoir jouer sans Joel Embiid, qui s'est tordu la cheville à l'échauffement, mais a tenu sa place pour contribuer avec 27 points et 9 rebonds. L'homme du match pour les Sixers, c'est quand même, à nouveau, Tyrese Maxey, dont les 33 points et 12 passes ont été précieux. Les Celtics ont compté jusqu'à 16 points de retard, ce qui est un record pour eux cette saison au TD Garden. Leur tentative de comeback en fin de partie a été calmée par Maxey, Embiid, mais aussi Caleb Martin (23 pts). Guerschon Yabusele s'est distingué en sortie de banc avec 12 points, 4 rebonds, une passe et une interception en 21 minutes, avec un différentiel de +18 face à son ancienne équipe.

- La soirée avait bien mal commencé pour les Lakers, contraint de se passer d'Anthony Davis après 7 minutes de jeu pour une blessure à la cheville. Malgré ça, Los Angeles a trouvé le moyen de remporter (115-113) son Christmas Game contre les Warriors, à San Francisco, pour le match avec la conclusion la plus folle de la nuit.

Le héros du match aurait pu être Stephen Curry, auteur de 38 points, qui pensait avoir envoyé le match en prolongation avec un énorme panier à 3 points à 7 secondes du buzzer, après avoir déjà ramené Golden State à un point d'un tir depuis le corner. Au final, Austin Reaves lui a volé la vedette. Pour agrémenter son triple-double (26 pts, 10 rbds, 10 asts), l'arrière des Lakers a rentré le panier de la gagne à une seconde de la fin, en drivant devant Andrew Wiggins pour finir au lay-up.

