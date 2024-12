Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Cavs : 105-115

Pacers @ Sixers : 121-107

Lakers @ Wolves : 87-97

Nets @ Grizzlies : 119-135

Hornets @ Bulls : 95-109

Clippers @ Nuggets : 98-120

Suns @ Jazz : 134-126

Spurs @ Blazers : 118-116

- Victor Wembanyama a inscrit les deux lancers de la victoire pour San Antonio sur le parquet de Portland (118-116). Dominateurs en première mi-temps, les Spurs ont pris l'eau dans le 3e quart-temps (46-28) avant de reprendre le contrôle dans le 4e. Dans une fin de match tendue où Devin Vassell et Jerami Grant (32 pts) se sont répondus dans les 15 dernières secondes, une faute du même Grant sur Wembanyama a permis au Français, auteur de 28 points, 7 rebonds, 7 passes et 2 contres, d'afficher son sang froid sur la ligne.

- Les Cavs ont beau avoir sorti leur match le plus maladroit de la saison face à Washington (39% d'adresse), ils n'en n'ont pas moins décroché une nouvelle victoire (105-115) contre la lanterne rouge. De notre côté, on retiendra surtout que Bilal Coulibaly a fait un réveil offensif spectaculaire en égalant son record de points en NBA (27) en shootant à 10/18 avec 5 paniers à 3 points, 6 rebonds, 5 passes et 2 contres.

Alex Sarr a lui compilé 14 points, 7 rebonds, 2 passes et un contre. C'est la 18e défaite en 19 matches pour les Wizards.

- Sale soirée à domicile pour les Sixers, qui ont trouvé le moyen de relancer (121-107) des Pacers en crise de résultats, et qui ont aussi dû se passer de Joel Embiid en deuxième mi-temps. Le pivot de Philadelphie a pris un coup au visage sur un rebond offensif pris par Bennedict Mathurin et n'est pas revenu sur le parquet. Il souffre d'une fracture d'une sinus.

Devant leur public, les joueurs de Nick Nurse n'ont pas su contenir Tyrese Haliburton (32 pts, 11 asts) et Pascal Siakam (23 pts) notamment.

Joel Embiid has been ruled out with injury vs. Pacers He will undergo further testing after 'impact to right side of face' pic.twitter.com/K0E7jrYB4F — Bleacher Report (@BleacherReport) December 14, 2024

- Les Wolves ont à nouveau activé le mode muraille pour se défaire des Lakers, privés de LeBron James, dont l'absence a été prolongée de quelques jours. Minnesota n'a pris que 87 points pour décrocher une 5e victoire en 6 matches. Anthony Edwards (23 pts), Julius Randle (21 pts), Jaden McDaniels (18 pts) et Rudy Gobert (12 pts, 13 rbds) ont fait le gros du boulot. Anthony Davis (23 pts, 11 rbds) et Austin Reaves, de retour après cinq matches d'absence, n'ont pas suffi.

- Les Grizzlies avaient perdu leurs deux premiers matches contre Brooklyn cette saison et avaient à coeur de se racheter. C'est chose faite après une sereine victoire (135-115) pilotée par Ja Morant (28 pts), Desmond Bane (21 pts) et la paire Santi Aldama-Jaren Jackson Jr (20 pts) tous les deux.

- Tidjane Salaün (8 pts, 6 rbds) et Moussa Diabaté (5 pts, 3 rbds, 2 stls) sont sortis du banc pour Charlotte lors de la défaite des Hornets (109-95) à Chicago. Ayo Dosunmu (19 pts), Coby White (18 pts) et Josh Giddey (17 pts, 9 rbds, 7 asts) ont permis aux Bulls de se relancer après deux défaites de suite. Pour Charlotte, en revanche, il s'agit de la 13e défaite sur les 16 derniers matches. Miles Bridges a fait son retour après avoir manqué les 10 derniers matches de son équipe.

- Les Clippers sont dans le dur et ont subi leur troisième défaite de rang cette nuit sur le parquet des Nuggets (120-98). Une fois n'est pas coutume, Nikola Jokic n'a pas eu besoin de sortir un match gargantuesque (16 pts, 7 rbds, 2 asts, 5 TO) pour que Denver l'emporte. C'est collectivement et avec un triple MVP un peu en dedans que les champions 2023 ont signé une deuxième victoire consécutive. Jamal Murray (20 pts) a mené la danse dans un match où la franchise du Colorado a été particulièrement adroite (54%).

Nicolas Batum était titulaire pour les Clippers et a posé 6 points et 3 interceptions à 2/3 à 3 points en 22 minutes.

- Quand Kevin Durant est là, tout va pour les Suns. De retour après son souci à la cheville, "KD" a porté Phoenix face au Jazz, avec 30 points au compteur, pour accompagner la grosse prestation de Devin Booker (34 pts). Après trois défaites de suite, les hommes de Mike Budenholzer vont pouvoir reprendre leur marche en avant, eux qui pointent au 8e rang, mais à seulement une victoire du top 5.