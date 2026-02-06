Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Pistons : 126-117

Nets @ Magic : 98-118

Jazz @ Hawks : 119-121

Bulls @ Raptors : 107-123

Hornets @ Rockets : 109-99

Spurs @ Mavs : 135-123

Warriors @ Suns : 101-97

Sixers @ Lakers : 115-119

- La sensation Hornets se poursuit ! Charlotte a signé une 8e victoire de suite en battant des Rockets décidément moribonds cette semaine (109-99). kon Knueppel (24 pts) et LaMelo Ball (20 pts) ont contribué à faire grandir l'écart à 20 points en début de 4e quart-temps.

Point Moussa Diabaté : 7 points, 12 rebonds (dont 7 offensifs !) et 4 passes en 29 minutes avec +17 de +/-. L'intérieur Français a aussi bien défendu, notamment face à Alperen Sengun (7 pts à 3/11).

Moussa Diabaté plays perfect defense on Alperen Şengün, coming up with the block on the layup attempt pic.twitter.com/ZgJUORIKyB — r/nba_highlights (@rNBAHighlights) February 6, 2026

- Le duel Wembanyama vs Flagg a tenu ses promesses. Même si le rookie américain a encore été flamboyant (32 pts, 6 rbds, 4 asts, 3 blks), ce sont bien les Spurs qui l'ont emporté, avec 29 points, 11 rebonds, 6 passes et 3 contres de Victor. Si Dallas est sur 6 défaites de suite, Flagg vient d'enchaîner 4 matches à au moins 3à points, ce que seuls Michael Jordan, Bernard King, Allen Iverson et... Jalen Green avaient fait avant lui.

- Les Lakers ont surmonté la blessure de Luka Doncic (aux ischios) en première mi-temps pour stopper la série de victoires des Sixers. Los Angeles a eu le plaisir de voir Austin Reaves réussir un carton (35 pts en 25 min) en sortie de banc. Philadelphie a semblé avoir le match en main (+14), puis s'est effondré pour compter 16 points de retard en 2e mi-temps. Revenus à 3 points à 36 secondes du terme, Joel Embiid (35 pts), Tyrese Maxey (26 pts) et leurs coéquipiers n'ont pas pu achever un nouveau comeback. LeBron James a fini avec 17 points et 10 passes, pour des Lakers qui vont attendre désormais des nouvelles de Doncic avec un peu d'anxiété.

- A peine arrivé, déjà adopté ! Jock Landale a contribué à la victoire des Hawks (121-119) sur le parquet du Jazz, avec 29 points et un panier à 3 points à 45 secondes de la fin pour virer en tête, le tout avec 4 contres et 5 passes. C'est toutefois Nickeil Alexander-Walker qui a enfilé la cape de sauveur à 1.3 de la fin avc un game winner. Dans ce match, Jalen Johnson a fini une troisième fois de suite en triple-double (22 pts, 16 rbds, 15 asts). Zaccharie Risacher, titulaire, est passé à côté offensivement (0/8).

- La surprise de la nuit nous est venue de Detroit, où les Pistons se font généralement respecter contre les équipes de niveau inférieur. Les leaders de l'Est se sont loupés et ont perdu à la maison contre... Washington. Le banc des Wizards, composé de no-names et de joueurs sortis des radars, a marqué 69 points, avec Will Riley (20 pts) et Sharife Cooper (18) en artilleurs principaux. Alex Sarr (12 pts, 6 rbds, 1 blk) n'a joué que 18 minutes et Bilal Coulibaly a apporté 11 points, 5 rebonds et 4 passes. Les 30 points de Cade Cunningham n'ont pas compensé les difficultés des Pistons. Jalen Duren est sorti rapidement pour des douleurs au genou.

- Nolan Traoré a égalé son record de points en NBA (21) lors de la défaite des Nets (118-98) à Orlando. Le meneur français a ajouté 7 passes et rendu une copie intéressante (7/13), pendant que son camarade rookie Egor Demin signait lui 26 points, son meilleur total depuis son arrivée lui aussi. Du côté d'Orlando, Jalen Suggs a réalisé le premier triple-double de sa carrière avec 15 points, 11 rebonds et 11 passes. Noah Penda a joué 14 minutes en sortie de banc mais ne s'est guère signalé (0 pt, 2 rbds).

- Guerschon Yabusele n'a pas tardé à enfiler un maillot des Bulls. Et même si Chicago a perdu (123-107) face à Toronto, on a revu le capitaine de l'équipe de France sous un visage plus lumineux que ces derniers mois. Pour ses débuts, l'ancien Madrilène a fini en double-double (15 pts, 11 rbds, 3 asts) en sortie de banc. Anfernee Simons, autre recrue, a inscrit 22 points, ce qui n'a pas suffi à empêcher la domination des Raptors, emmenés par Brandon Ingram (33 pts et Immanuel Quickley (24 pts). Jaden Ivey, arrivé de Detroit, était le meneur titulaire des Bulls et a compilé 13 points et 6 passes.

- Presque à la surprise générale, les Warriors sont allés gagner à Phoenix sans Stephen Curry et en devant remonter 14 points de retard dans le 4e quart-temps. Pat Spencer (20 pts) a battu son record de points en NBA, avec le soutien de Gui Santos (18 pts). Dillon Brooks, en feu en ce moment, a manqué un tir à 3 points qui aurait pu prolonger la rencontre.