Les résultats de la nuit en playoffs NBA

Sixers @ Celtics : 111-97

Blazers @ Spurs : 106-103

Rockets @ Lakers : 94-101

Boston 1-1 Philadelphie

Boston pensait avoir calmé la série dès le match 1, mais Philadelphie a répondu de façon aussi nette qu’inattendue dans ce game 2. Les Sixers se sont imposés 111-97 au TD Garden pour égaliser à 1-1, avec une prestation bien plus tranchante, bien plus agressive et surtout bien plus adroite que lors de leur première sortie. Après avoir pris une claque deux jours plus tôt, Philadelphie a cette fois puni Boston à la moindre ouverture, notamment avec un superbe 19 sur 39 à 3-points. Et sans Joel Embiid, toujours absent pendant sa convalescence après une appendicite, ce rebond a forcément un goût encore plus marquant.

Le visage de cette victoire, c’est VJ Edgecombe. Le rookie a sorti un match énorme avec 30 points et 10 rebonds, en terminant à 12 sur 20 au tir et 6 sur 10 de loin. Il avait déjà planté 20 points en première mi-temps, donnant immédiatement le ton à une équipe venue jouer sans complexe. Tyrese Maxey a lui aussi été excellent avec 29 points, dont plusieurs paniers très importants dans le quatrième quart-temps, pendant que Paul George ajoutait 19 unités dans un rôle plus discret mais précieux. À eux trois, ils ont porté une attaque de Philadelphie bien plus fluide et bien plus mordante.

En face, Boston n’a jamais totalement trouvé son rythme. Jaylen Brown a bien inscrit 36 points, Jayson Tatum a ajouté 19 points et 14 rebonds, mais les Celtics ont trop mal tiré dans l’ensemble, à 39,3 %, tout en laissant les Sixers prendre confiance derrière l’arc.

Après la démonstration du game 1, cette défaite rappelle que même diminué, Philadelphie a encore assez de talent pour rendre cette série beaucoup moins tranquille que prévu.

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San Antonio 1-1 Portland

Le score final est presque secondaire tant l’image laissée par la soirée inquiète San Antonio. Battus 106-103 par Portland dans ce game 2, les Spurs ont surtout perdu Victor Wembanyama en plein match, le Français ayant quitté la rencontre au deuxième quart-temps après une lourde chute avant d’être placé en protocole commotion.

Une sortie forcément préoccupante à ce moment de la série, désormais revenue à 1-1, alors que San Antonio s’apprête à se rendre dans l’Oregon. Selon les règles NBA, son retour dépendra de l’évolution des symptômes et du feu vert médical, ce qui laisse planer un vrai doute sur sa présence lors des prochains matches.

L’action est survenue à 8:57 de la fin du deuxième quart-temps. Lancé vers le cercle, Wembanyama a été déséquilibré sur une faute de Jrue Holiday avant de tomber violemment, le visage et la mâchoire heurtant le parquet. Il est resté sonné quelques instants avant de quitter le terrain pour ne plus revenir. Avant sa sortie, il avait inscrit 5 points, capté 4 rebonds et contré 1 tir en seulement 12 minutes. Après son énorme game 1 à 35 points, la bascule est brutale pour les Spurs.

Victor Wembanyama (concussion protocol) is OUT for the remainder of the game after hitting his head on the court. pic.twitter.com/qP8tAf6osN — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) April 22, 2026

Et pourtant, San Antonio semblait capable de s’en sortir malgré tout. Les Texans ont mené de 14 points dans le quatrième quart-temps avant de s’effondrer dans le money time, incapables d’inscrire le moindre panier lors des 3 dernières minutes 37. Portland a terminé sur un 11-2 pour arracher le match.

Le grand artisan du hold-up se nomme Scoot Henderson. Dans un duel symbolique avec celui auquel il restera toujours comparé depuis la Draft 2023, le meneur a signé le match de sa jeune carrière avec 31 points à 11/17 au tir, dont 5/9 à 3-points. Il a pris feu quand il le fallait, porté les Blazers dans la remontée et rappelé qu’il pouvait lui aussi peser sur une série de playoffs. Deni Avdija a ajouté 14 points, pendant que Robert Williams III a claqué le dunk décisif à 12 secondes de la fin. Au-delà du joli coup signé Portland, c’est bien l’état de Wembanyama qui va désormais concentrer toute l’attention : si le protocole commotion se prolonge, c’est toute la série qui pourrait changer de visage pour San Antonio.

Los Angeles 2-0 Houston

Les Lakers n’ont peut-être pas une allure terrifiante sur le papier en l'absence de Luka Doncic et Austin Reaves, mais avec un LeBron James comme celui-là, cette équipe sait jouer les coups à fonds. Et quand elle sent l'odeur du sang face à un adversaire à la peine, ça ne pardonne pas.

À 41 ans, le King a encore donné une leçon de contrôle et de timing dans ce game 2 remporté 101-94 face à Houston, pour offrir à Los Angeles une avance de 2-0 avant le déplacement au Texas. LeBron a terminé avec 28 points, 8 rebonds et 7 passes, en maîtrisant les débats et en rendant tout le monde meilleur autour de lui. Sans oublier, évidemment, de claquer des dunks bondissants et spectaculaires comme un jouvenceau.

LEBRON REVERSE DUNK AT 41 😭🔥 pic.twitter.com/831DlJ91VY — LakeShowYo (@LakeShowYo) April 22, 2026

Le déroulé du match raconte assez bien cette emprise. Les Lakers ont démarré fort, menés par un Marcus Smart incandescent, auteur de 12 des 15 premiers points de son équipe. Avec Luke Kennard et LeBron, le trio avait déjà combiné 30 points sur 11 sur 16 au tir dans le premier quart-temps, remporté 33-26. Houston est revenu avant la pause grâce à un run de 12-0 pour recoller à 54-51, puis a brièvement pris les commandes dans un troisième quart-temps brouillon. Mais les Lakers ont repris la main avant d’écarter définitivement les Rockets dans le money time, notamment sur un tir de Rui Hachimura pour faire 91-85, un corner 3 de Smart, puis un dunk de LeBron pour enflammer la Crypto.com Arena.

Autour de James, Smart a été superbe avec 25 points, 7 passes, 5 interceptions et 5 tirs à 3-points, Kennard a ajouté 23 points et 6 rebonds, Hachimura 13 points et Ayton a surtout fait les efforts de l’ombre pour un deuxième match consécutif, ce qu'il faut souligner. En face, le retour de Kevin Durant n’a pas tout changé : 23 points, 6 rebonds et 4 passes, mais 9 ballons perdus, alors que Şengün a compilé 20 points, 11 rebonds et 5 passes sans vraie alchimie avec lui. Houston a fini à 40 % au tir et 24 % de loin. Ça ronronne et il faudra montrer plus que ça, Luka ou pas, pour éviter une grosse désillusion dans les prochains jours.