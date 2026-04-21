Surprise, Billy Donovan quitte finalement les Bulls !

Billy Donovan, qui était parti pour poursuivre l'aventure à Chicago, a finalement annoncé qu'il ne continuerait pas comme head coach des Bulls.

Billy Donovan a choisi de quitter les Chicago Bulls. Si l'annonce n'aurait pas été surprenante il y a quelques mois, elle l'est beaucoup plus aujourd'hui, alors que tout, ces derniers jours, laissait penser que Chicago voulait absolument continuer avec lui. La franchise sortait d’un grand ménage dans son front office, avec les départs d’Arturas Karnisovas et de Marc Eversley, mais Donovan semblait au contraire conforté.

Michael Reinsdorf, le propriétaire, avait expliqué publiquement que la priorité serait de trouver un nouveau GM désireux de travailler avec lui, tandis qu’ESPN rapportait aussi qu’une prolongation était en discussion. Finalement, c’est Donovan lui-même qui a mis fin à cette trajectoire en décidant de se retirer après six saisons, activant son option pour mettre un terme au contrat qui le liait à la franchise de l'Illinois.

Dans son communiqué, il explique vouloir “permettre au processus de recherche de se dérouler” et laisser au futur dirigeant la liberté de construire son propre staff.

Le message envoyé aux candidats potentiels au poste de GM était clair : le coach faisait partie de l’équation, et probablement pour un moment encore. Que Donovan décide malgré tout de s’effacer dit forcément quelque chose de son regard sur la situation. Son choix ressemble à la décision d’un coach qui ne voulait pas se retrouver au centre d’une nouvelle transition floue. Depuis son arrivée en 2020, Donovan n’a conduit Chicago qu’à une seule apparition en playoffs, sans jamais trouver d’identité durable.

Le licenciement du duo Karnisovas-Eversley devait ouvrir un nouveau cycle. Il souligne aussi, en creux, l’échec du précédent. Dans ce contexte, Donovan a sans doute estimé qu’il valait mieux partir maintenant que s’installer dans une cohabitation potentiellement bancale avec un nouveau patron des opérations basket. ESPN précise d’ailleurs qu’il souhaite continuer à coacher ailleurs.

Pour les Bulls, le problème dépasse donc largement la seule question du banc. Chicago doit désormais recruter un GM, trouver un nouvel entraîneur, et redéfinir un cap crédible après avoir laissé entendre que Donovan faisait encore partie du futur. En quelques jours, la franchise est passée d’une transition encadrée à une remise à plat presque totale. Bon courag...