Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Nets : 100-92

Pacers @ Grizzlies : 121-136

Celtics @ Cavs : 111-115

Pelicans @ Knjcks : 85-118

Heat @ Raptors : 116-119

Thunder @ Rockets : 116-119

Lakers @ Jazz : 105-104

Mavs @ Blazers : 137-131

Spurs @ Kings : 127-125

Nuggets @ Clippers : 122-126

Le classement

- Grosse soirée pour les Spurs et Victor Wembanyama. Face aux Kings, à Sacramento, les Texans l'ont emporté pour la 6e fois en 7 matches, en battant leur record de franchise à 3 pts (23 paniers), et le Français a signé son premier triple-double de la saison (34 points, 13 rebonds, 11 passes et 3 contres à 11/17). Menés de 17 points en début de match, les Spurs n'ont à nouveau pas baissé les bras et sont revenus à coups de banderilles longue distance (5 pour Wembanyama). Alors que le match était serré, Victor Wembanyama a marqué 13 points dans le 4e quart-temps, avant que Keldon Johnson et Chris Paul ne finissent le job sur la ligne dans les dernières secondes.

👽 34 PTS (64.7 FG%) 👽 14 REB 👽 11 AST (career high) 👽 3 BLK 👽 5 3PM @spurs get the huge road win in Sacramento! pic.twitter.com/cEjlImx2Pq

Les Kings n'y arrivent pas cette année et on ne peut pas dire que la mayonnaise ait totalement pris avec cet effectif auquel s'est ajouté DeMar DeRozan.

- Le choc de la Conférence Est a tourné en faveur des Cavs, qui ont pris leur revanche (115-111) sur les Celtics et mis fin à leur série de 7 victoires consécutives. Première équipe à avoir battu Cleveland cette saison, Boston a dû jouer sans Jaylen Brown et Derrick White, mais a quand même mené jusqu'à un 4e quart-temps un peu apocalyptique. Les Cavs ont renversé la situation alors qu'ils étaient menés de 12 points à l'entame du dernier quart. Donovan Mitchell, à la recherche de son adresse un peu égarée dernièrement, a été crucial en inscrivant 20 de ses 35 points sur cette période, sans rater le moindre tir (6/6, dont 4/4 à 3 points).

Les Cavs siègent en tête de la Conférence Est avec 18 victoires et 3 défaites après ce coup d'éclat.

- Houston continue de montrer les crocs à l'Ouest et s'est payé le leader de la Conférence, Oklahoma City, dimanche (119-116). Au terme d'un match serré, deux hommes sont sortis du lot pour les Rockets : Fred VanVleet, auteur de 38 points et des deux lancers pour assurer la victoire, et Dillon Brooks, qui a fait virer les Texans en tête à 33 secondes de la fin. Jalen Williams a ramené OKC à 1 point à 2.4 secondes de la fin, mais le Thunder n'a pas pu reprendre le contrôle. Alperen Sengun est passé à une passe du triple-double (20 pts, 14 rbds, 9 asts).

Shai Gilgeous-Alexander (32 pts) a signé un quatrième match consécutif à 30 points ou plus, mais ça n'a pas empêché Houston de revenir au coude à coude à la deuxième place de la Conférence.

- Et de 6 pour Orlando, qui est allé l'emporter à Brooklyn avec 20 points de Franz Wagner, dans un match qui ne restera pas dans les annales mais conforte la place du Magic sur le podium à l'Est.

- Menés de 19 points en première mi-temps, les Grizzlies ont profité des largesses défensives des Pacers pour renverser la situation et marquer 136 points, pour engranger une 6e victoire consécutive et s'installer au 3e rang à l'Ouest. Jaren Jackson Jr (25 pts, 8 rbds, 3 blks), Ja Morant (19 pts, 8 asts) et la paire Smart-Bane (16 pts chacun) ont été moteurs pour confirmer la bonne dynamique d'une équipe qui ne fait pas de bruit mais est tranquillement en train de retrouver sa place dans la Conférence Ouest.

Tyrese Haliburton (8 pts, 7 asts) est toujours en difficulté à l'extérieur et peine à retrouver son meilleur niveau.

- Les Knicks ont fait le job à domicile contre New Orleans (118-85) en infligeant une 8e défaite de suite aux malheureux Pelicans. Mikal Bridges a rebond après avoir été benché sur la fin du dernier match. L'ancien ailier des Suns et des Nets a inscrit 31 points, épaulé par Karl-Antony Towns (14 pts, 19 rbds) notamment. C'est la 7e victoire en 10 matches pour New York où Pacôme Dadiet a été envoyé en G-League pour la première fois de la saison.

- Luka Doncic a fait un retour gagnant cette nuit après cinq matches d'absence pour soigner son poignet. Les Mavs l'ont emporté à Portland (137-131) dans un match sans doute un peu trop décousu aux yeux de Jason Kidd, mais qui a débouché sur un quatrième succès consécutif pour les finalistes malheureux de 2024. Doncic, qui a dû composer sans Kyrie Irving, laissé au repos pour soigner son épaule, n'a pas chômé et a fini avec 36 points, 13 passes, 7 rebonds et 3 interceptions.

- Mauvaise interprétation du jeu ou tanking poussé à son paroxysme ? Toujours est-il que Will Hardy a pris un temps mort dans les toutes dernières secondes du match entre le Jazz et les Lakers, alors que son joueur Collin Sexton était lancé pour aller inscrire le panier de la gagne. La tête de l'ancien joueur des Cavs en dit long, surtout qu'en sortie de temps mort, il a manqué sa réception et n'a pas pu déclencher le tir qu'il souhaitait...

WOOOOOOOW, Will Hardy calls a timeout, right as Sexton scores a bucket for the Jazz to give them the lead with 1 second left.

Sexton face says it all. pic.twitter.com/vfPkGUeQpG

