Les résultats de la nuit en NBA

Jazz @ Pistons : 126-119

Thunder @ Magic : 105-99

Hornets @ Wizards : 114-123

Bulls @ Celtics : 117-108

Nets @ Raptors : 101-94

Pelicans @ Rockets : 113-133

Warriors @ Grizzlies : 93-144

Hawks @ Spurs : 126-133, après prolongation

Clippers @ Mavs : 118-95

Pacers @ Suns : 120-111

Knicks @ Wolves : 133-107

Nuggets @ Blazers : 124-126

Lakers @ Kings : 113-100

- Les deux seuls n°1 français de l'histoire, Victor Wembanyama et Zaccharie Risacher s'affrontaient cette nuit. Le match a été spectaculaire et s'est fini en prolongation (la première de la saison pour San Antonio), mais ce sont bien Wembanyama et les Spurs qui se sont le plus montrés. Le Rookie of the Year en titre a été décisif avec 8 points dans les quatre premières minutes de la prolongation, avec deux paniers à 3 points et un gros dunk. Au final, énorme performance offensive pour "Wemby" : 42 points, à 13/24 aux tirs, dont 7/15 à trois points. Également 6 rebonds, 5 passes décisives (mais 5 pertes de balle) et 4 contres. Le tout en 37 minutes.

Du côté de Risacher, c'est logiquement plus discret avec 9 points, 4 rebonds et 2 interceptions en 22 minutes.

WEMBY'S GOING OFF... ANOTHER TRIPLE 🎯 HE'S GOT 42... SPURS UP 4 IN OT ON NBA LEAGUE PASS! 📲 https://t.co/ubkLsKy32K pic.twitter.com/WoTX7hatoX — NBA (@NBA) December 20, 2024

- LeBron James est devenu le joueur avec le plus de minutes au compteur en saison régulière dans l'histoire de la NBA. Cette nuit, lors de la victoire des Lakers à Sacramento, le "King" a dépassé Kareem Abdul-Jabbar en ayant désormais 57 471 minutes à son actif en carrière. Au passage, LeBron a posé 19 points, 6 rebonds et 7 passes, pour aider Los Angeles à prendre le dessus. Austin Reaves (35 pts) et Anthony Davis (21 pts, 20 rbds) ont posé de très gros problèmes aux Kings.

- Anfernee Simons a douché les Nuggets avec un game winner au buzzer. Nikola Jokic (34 pts) avait égalisé juste avant, mais les Blazers ont créé la surprise grâce à ce drive éléctrisant de l'arrière de Portland.

ANFERNEE SIMONS GAME-WINNER OVER WESTBROOK pic.twitter.com/UW0wlRy2e3 — Italo Santana (@BulletClubIta) December 20, 2024

- La première de Dennis Schröder avec les Warriors a été... une catastrophe. Pas tellement parce que l'Allemand n'était pas en grande forme, mais surtout parce que Golden State a subi la plus lourde défaite de la saison en NBA sur le parquet de Memphis (144-93). Les Grizzlies ont battu leur record de franchise à 3 points (27) et ont écrabouillé leurs visiteurs, sans laisser la possibilité à Stephen Curry (0 panier marqué) et à ses camarades d'entrer dans le match. Santi Aldama (21 pts, 14 rbds) a fini meilleur marqueur pour Memphis. C'est la 8e défaite en 10 match pour les Warriors.

- Boston s'est endormi dans le 4e quart-temps contre Chicago et l'a payé cher avec une défaite à la maison. Zach LaVine (36 pts) a fait son meilleur match de la saison et le coup de chaud des Bulls leur a permis de signer une victoire de prestige, avec 17 points pour Ayo Dosunmu et un double-double pour Nikola Vucevic (16 pts, 14 rbds). C'est la troisième victoire de suite pour Chicago, qui a survécu aux 31 points de Jayson Tatum.

- Karl-Anthony Towns a passé une belle soirée pour son retour à Minneapolis. Alors qu'il revenait pour la première fois dans les Twin Cities depuis son trade à New York, KAT a été ovationné et a reçu un hommage vidéo en début de rencontre, avant de poser 32 points et 20 rebonds sur la truffe de ses anciens camarades. Les Knicks se sont promenés (133-107) et ont totalement fait vriller l'approche défensive aperçue chez les Wolves ces derniers temps. New York a compté jusqu'à 36 points d'avance dans ce match à sens unique dans lequel Rudy Gobert a joué 22 minutes pour 3 points et 4 rebonds. Mikal Bridges a été en vue avec 29 points.

- Alex Sarr (19 pts, 9 rbds, 5 asts, 3 blks) s'est mis en évidence lors de la victoire des Wizards contre les Hornets (123-114). Ce n'est que le 4e succès pour Washington cette saison et le 2e en 21 matches. Malgré les 34 points et 13 passes de LaMelo Ball, Charlotte a pour sa part perdu pour la 11e fois en 12 matches.

Moussa Diabaté (4 pts, 7 rbds) et Tidjane Salaün (3 pts, 4 rbds) sont sortis du banc pour les Hornets.

- Le Thunder a consolidé sa première place et s'est consolé de sa défaite en NBA Cup en allant l'emporter à Orlando (105-99). Shai Gilgeous-Alexander (35 pts) a mené la danse et contribué à éviter un comeback du Magic, où Anthony Black (23 pts) a égalé son record en NBA.

- Indiana va mieux et cela se traduit par une 4e victoire en 5 matches cette nuit à Phoenix. Malgré le retour de Bradley Beal et la présence de Kevin Durant (37 pts), les Suns n'ont pas résisté aux assauts des Pacers, menés par Pascal Siakam (25 pts, 18 rbds) et Tyrese Haliburton (13 pts, 12 asts).

- Les Clippers ont profité des absences de Luka Doncic et Kyrie Irving pour battre les Mavs (118-95) à Dallas. Norman Powell (29 pts), James Harden (24 pts) et Ivica Zubac (21 pts, 15 rbds) ont fait le gros du boulot.

- Cam Johnson a porté les Nets vers la victoire (101-94) à Toronto avec le panier à 3 points pour passer devant à 2 minutes de la fin et une nouvelle prestation de haut niveau : 33 points, dont 15 dans le 4e quart-temps.

- Houston a sans surprise dominé (133-113) NOLA à domicile, avec 34 points de Jalen Green, bouillant dans le 3e QT (22 pts) et un bel apport de Dillon Brooks (26 pts) et Alperen Sengun (23 pts, 9 rbds).

- Utah a décroché sa 6e victoire de la saison en allant s'imposer à Detroit, grâce notamment à Collin Sexton (30 pts), Keyonte George (28 pts) et Lauri Markkanen (27 pts, 14 rbds). Le Jazz a mené de 29 points dans le premier quart-temps avant de se laisser rattraper et de commettre... 27 pertes de balle, pour finalement l'emporter.

