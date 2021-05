Les résultats de la nuit en NBA

Indiana Pacers @ Washington Wizards : 115-142

- Le suspense aura duré... un quart-temps. Les Washington Wizards ont désossé les Indiana Pacers dans le dernier barrage pour les playoffs NBA à l'Est. Après un démarrage serré (30-29 pour Wash), Indiana a complètement craqué et n'a pas montré le même visage que 48 heures plus tôt face à Charlotte.

- Les vagues lancées par Russell Westbrook (18 points, 15 rebonds et 8 passes) et Bradley Beal (25 pts) ont été dévastatrices et les deux stars de D.C. n'ont pas eu à jouer la fin de match et ont pu garder des forces qui s'avéreront précieuses contre Philadelphie au 1er tour des playoffs.

🔥 @RealDealBeal23 drops 25 PTS in 3 quarters, including 16 in the 3rd to propel the @WashWizards to the #NBAPlayoffs! 🔥

WAS will be the East #8 seed and face #1 PHI in the First Round (Game 1 Sunday, 1pm/et on TNT) pic.twitter.com/XuLyQq0wwK

— NBA (@NBA) May 21, 2021