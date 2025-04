Les résultats de la nuit en NBA

Kings @ Pistons : 127-117

Sixers @ Heat : 105-117

- Zach LaVine est le MVP de la nuit, assez clairement. L'arrière des Kings a inscrit 43 points lors de la victoire de son équipe sur le parquet de Detroit, dont 17 dans le seul 4e quart-temps. Les Pistons ont offert une bonne résistance, menaient de 10 points à la pause, et il a fallu que Sacramento s'emploie pour décrocher une troisième victoire de suite et rester devant Dallas à la 9e place. Domantas Sabonis a fini en triple-double avec 19 points, 15 rebonds et 10 passes. Il fallait bien ça pour répondre à Cade Cunningham (35 pts). C'est la deuxième défaite de suite pour les joueurs de JB Bickerstaff, qui semblent voués à finir 6e, ce qui est déjà incroyable en soi quand on se souvient d'où ils viennent.

Petite inquiétude côté Kings pour Malik Monk, qui a quitté ses partenaires avant la fin du match pour une blessure au mollet.

- Avant le choc de mercredi contre Chicago, décisif pour les places de 8 à 10 à l'Est, Miami a assuré l'essentiel contre Philadelphie cette nuit. Le Heat a eu plus de mal que prévu mais a quand même réussi à s'imposer. Duncan Robinson a inscrit 12 de ses 21 points dans le 4e quart-temps, pour accompagner Tyler Herro (20 pts) et Kel'el Ware, auteur d'un gros double-double (19 pts, 17 rbds).

Guerschon Yabusele n'a pas participé à cette rencontre et les Sixers ont débuté avec un cinq Jared Butler, Quentin Grimes, Lonnie Walker IV, Marcus Bagley, Adem Bona.