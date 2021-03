Les résultats de la nuit en NBA

Hornets @ Wizards : 114-104

Sixers @ Nuggets : 95-104

Magic @ Clippers : 103-96

Hawks @ Suns : 110-117

Westbrook encore en 3D, mais impuissant

- Russell Westbrook peut finir en triple-double à tous les matches, mais Washington ne peut pas toujours gagner sans Bradley Beal. Face à Charlotte, qui continue de s'accrocher à la 4e place à l'Est, les Wizards n'ont cette fois pas capitalisé sur la performance de Westbrook, auteur de son 17e triple-double de la saison et de son troisième consécutif avec 22 points, 15 passes et 15 rebonds.

Malgré les 30 points de Rui Hachimura (record en carrière égalé), Terry Rozier (27 pts) et Gordon Hayward (26 pts, 11 rbds) ont porté les Hornets jusqu'à la victoire.

- Russell Westbrook peut se consoler avec l'un de dunks les plus violents de ces dernières semaines en NBA. Le fait que Bismack Biyombo soit sur son chemin n'a absolument pas dérangé le MVP 2017...

HUGE slam by Russ 😳 pic.twitter.com/BLLJzbMmrV — NBA TV (@NBATV) March 31, 2021

Qu'on l'aime ou non, Russell Westbrook reste un show unique en NBA

Denver domine Philadelphie, Gordon s'envole

- Denver a assez rapidement plié son match contre Philadelphie, en comptant jusqu'à 25 points d'avance en première mi-temps. Jamal Murray (30 pts), Michael Porter Jr (27) et Nikola Jokic (21) n'ont pas eu à se décarcasser dans ce match disputé devant des spectateurs pour la première cette saison dans le Colorado.

- Avec l'arrivée d'Aaron Gordon, le jeu des Nuggets a quand même sacrément gagné en verticalité.

Aaron Gordon making himself right at home 😤 pic.twitter.com/R1R0RoOvsS — NBA TV (@NBATV) March 31, 2021

- Ben Simmons a eu la mauvaise idée de se mettre sur le chemin de Facundo Campazzo sans vouloir jouer le ballon. La différence de taille entre les deux a été compensée sans aucun problème par l'Argentin en termes de robustesse...

Campazzo trucked Ben Simmons 😅 pic.twitter.com/VKgfxW2UYG — Bleacher Report (@BleacherReport) March 31, 2021

La faute de goût des Clippers

- Les Clippers ne pensaient sans doute pas que leur série d 6 victoires consécutives prendrait fin à domicile contre Orlando... Le Magic, pourtant déplumé depuis la deadline, a réussi le hold-up parfait. Les Floridiens ont viré en tête dans le money time, avant de passer un 17-3 à des Clippers certes amoindris mais quasiment auteurs d'une faute professionnelle.

C'est l'une des récentes recrues, Wendell Carter Jr, qui a permis à Orlando de prendre les commandes à 1:10 de la fin. Chuma Okeke, l'homme en forme du moment au Magic, a fini avec 18 pts au compteur, pendant que Kawhi Leonard compilait 28 pts, 5 rbds et 5 pds en l'absence de Paul George. Nicolas Batum était titulaire et a fini avec 2 points, 10 rebonds et 5 passes.

Phoenix s'en remet à Crowder

- Phoenix s'est fait peur mais a tenu bon contre Atlanta. Les Suns ont dilapidé un avantage de 16 points pour finalement s'en remettre à un shoot à 3 points de Jae Crowder (19 pts) à 23 secondes de la fin. C'est la 6e victoire en 7 matches pour Phoenix, qui continue sa campagne pour finir aux toutes premières places de la Conférence Ouest.

- Pour les Hawks, la lune de miel est clairement finie après les débuts tonitruants du groupe sous Nate McMillan. Il s'agit de la 4e défaite en 5 matches pour Atlanta.

- Toujours aussi élégant ce CP3...