Après une semaine de pause contrainte et forcée (big up au passage à tous les gens qui travaillent dans le milieu hospitalier et médical, surtout en pédiatrie, vous êtes les vrais MVP), c'est reparti pour un petit tour du programme de la nuit en NBA, avec quelques bonnes (et moins bonnes) raisons de se poser sur chacun des matches de la nuit.

Hawks @ Pistons, à 1h

Atlanta sort d’un match à deux prolong contre Philly et risque de tirer un peu la langue, mais ça n’en est pas moins le match le plus excitant de la nuit pour moi. Jalen Johnson en pleine bourre vs Cade Cunningham qui va tout faire pour que les Pistons confortent leur première place à l’Est, ça peut envoyer comme il faut.

Cavs @ Pacers, à 1h

Cleveland est un peu en mode sinistrose avec trois défaites de suite et un niveau plus que moyennasse. Logiquement, ça devrait retrouver le chemin de la victoire contre les Pacers, mais ces cons-là ont décidé de se remettre à gagner ces derniers jours… Dans tous les cas, ça ne sent pas le très grand match de basket.

Bucks @ Wizards, à 1h

Giannis vient de dire qu’il pensait être le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA d’ici 5 ans. Soit il est aussi nul en maths que moi (7/20 en L, messieurs dames), soit il a prévu de commencer le chantier très tôt, notamment cette nuit avec un match à 50 pions contre les Wizards.

Hornets @ Nets, à 1h30

MOUSSA DIABATE joue au basket cette nuit ! Bon, et aussi Kon Knueppel qui a débloqué le badge clutch player avec son tir pour arracher la prolong’ contre Toronto. L’ancien Dukie ne cesse de nous surprendre et on ne serait même pas surpris qu’il en plante 40 contre les Nets.

Clippers @ Heat, à 1h30

Depuis quelques matches, Tyronn Lue a l’air aussi déprimé que la fois où je lui ai pris son tapis en touchant ma flush à la river avec un 7-2 de carreau. Les Clippers sont moribonds, mais je vais quand même aller voir si Kawhi va dépasser la demi-heure de jeu, ce qui reste la meilleure chance pour L.A. de gagner un match de basket en ce moment.

Bulls @ Magic, à 1h30

En quelques semaines, les choses ont bien changé pour ces deux équipes, avec l’équipe fun du début de saison, Chicago, qui s’est (logiquement) effondrée, et Orlando, la grosse déception, qui a nettement redressé la barre. Les Bulls viennent de perdre contre NOLA, Charlotte et Indiana, ce qui ne présage rien de bon pour eux. On peut se brancher pour voir Nikola Vucevic recevoir une petite ovation en souvenir du bon vieux temps, mais ça ne sent pas non plus la folle nuit de basket.

Mavs @ Nuggets, à 3h

Tiens, au-delà de la présence de Jokic qui est toujours l’assurance de voir des choses assez magnifiques sur le terrain, j’ai bien envie de voir avec quel joueur random Klay Thompson va s’embrouiller et s’afficher en lâchant des phrases énervées de tonton.

Rockets @ Jazz, à 3h

Les deux équipes se sont jouées il y a 24 heures. L’intérêt majeur : voir si Keyonte George, qui est l’un des joueurs les plus cool à regarder depuis le début de la saison, va effacer sa ligne de stats désastreuse du premier volet : 0 pt, 8 turnovers et -27.

Suns @ Lakers, à 4h

Deandre Ayton est en pleine bourre et en pleine confiance. Il aura à coup sûr envie de montrer des choses contre son ancienne équipe, celle-là même dont il est parti en passant pour un gigantesque tire-au-flanc qui n'aime pas le basket. Petit revenge game en prévision ! Sinon, Luka Doncic et Austin Reaves marquent un million de points par match en ce moment, ça peut tout à fait se regarder.

Ce qu’on va regarder avant la NBA

Pourquoi pas “Coup de tête” avec Patrick Dewaere sur Arte à 20h55 ? Les images et le sujet ont vieilli, mais ça reste un bon film avec le foot en trame de fond, ce qui est quand même rarissime. Je me demande si en ce moment je ne préférerais pas avoir un maillot du FC Trincamp, le club dans lequel joue Dewaere, le Drazen Petrovic du cinéma français, avec le sponsor Chaillotine qu’un jersey des Clippers ou de Kings en ce moment, d’ailleurs.

Sinon, je fuis généralement les séries françaises (en dehors de “Dix Pour Cent”, fabuleuse exception) comme la peste. Mais je me demande ce que vaut “Menace Imminente”, la série de TF1 (21h10) avec Patrick Bruel, qui est, pour le coup, bien meilleur acteur que chanteur. Les séries françaises, en général, c'est comme un match des Nets, des Kings ou des Pelicans. Le suspense consiste à savoir si c’est mal joué, très mal joué ou extrêmement mal joué. Et de temps en temps, on a une belle surprise. Là, voir "Patriiick" jouer un agent du Mossad venu taffer en France pour contrer un projet terroriste avec comme collègue une flic qui s'appelle FLEUR GIROUD (!) - et pourquoi pas Guillemette Pavard ou Cerise Debuchy, hein ? - je le sens quand même moyen. Faut bosser le naming des personnages à un moment les gars...