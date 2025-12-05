Ce qu'on va regarder avant la NBA

J'avais beaucoup aimé la saison 1 du jeu Loups Garous sur Canal Plus, créé par Fary et Panagyotis Pascot, et ça redémarre ce soir avec deux épisodes. C'est bien foutu et contrairement aux Traitres sur M6, on n'est pas obligé de se farcir des stars qu'on n'aime pas. A la limite, ce serait marrant de faire une saison uniquement avec des joueurs NBA, autour d'un beau casting de fourbes et de comédiens : Draymond Green, Jimmy Butler, LeBron James, Ja Morant (même s'il faudra lui rappeler de ne pas éliminer les loups ou les villageois avec un vrai flingue), Luka Doncic, etc... Sinon, si quelqu'un a un gîte et veut bien organiser un grand Loup Garou entre membres de la commu BS/Reverse, je signe tout de suite

Pour ceux qui ont un peu de sang breton comme moi (ça ne s'entend, ni ne se voit, mais feu mon papy maternel était de Pontivy et j'ai joué une saison au Stade Brestois New York, true story), il y a de la musique celtique sur France 4 avec le Festival Interceltique de Lorient. Le genre de trucs qui te casse les oreilles si tu n'a pas un peu d'ADN BZH, mais qui peut aussi te rappeler des souvenirs de vacances dans le Morbihan.

Le programme de la nuit en NBA

Lakers @ Celtics, à 1h

Austin Reaves est une très bonne raison de se poser devant un match des Lakers en ce moment. Luka sera en train de pouponner, LeBron ne va peut-être pas enchainer en back to back... Le type peut totalement prendre feu et foutre 50 points au TD Garden. Sur le papier, ça reste un "classique" de la NBA, mais ce n'est pas le plus emballant qu'on ait pu avoir de prime abord ces dernières années. Au moins Jayson Tatum doit être content de le louper pour qu'on ne lui demande pas pour la 15e fois ce que ça lui fait de jouer pour Boston alors qu'il était fan des Lakers étant gamin.

Heat @ Magic, à 1h

Paolo Banchero a des chances de faire son retour à l'occasion du derby floridien. C'est un moment important parce que le Magic a besoin de savoir si la dynamique positive peut se poursuivre avec lui. Parmi les 37 fans du Magic en France, il y a en a presque autant qui pensent qu'Orlando doit avancer sans lui que l'inverse. Moi j'y crois toujours, même si c'est avant tout parce que c'est l'un des mes joueurs majeurs dans ma fantasy league sur ESPN...

Nuggets @ Hawks, à 1h30

C'est peut-être un peu facile, mais à moins que les deux équipes ne foutent du monde au repos, on a l'impression que ça ne peut que faire un match sympa à regarder, avec des attaques prolifiques et des joueurs capables de sortir des perfs statistiques assez folles. Donc on clique, évidemment.

Spurs @ Cavs, à 1h30

De'Aaron Fox qui redevient clutch, Dylan Harper qui joue superbement bien sur un temps réduit, Luke Kornet qui montre qu'il vaut mieux que le Kornet Kontest... En ce moment, même sans Victor Wembanyama, on a envie de regarder ces Spurs. Cleveland a par contre besoin de se bouger et ne de pas s'en remettre uniquement au talent de Donovan Mitchell.

Blazers @ Pistons, à 1h30

On espère encore voir Sidy Cissoko titulaire, avec un sacré taf à faire sur Cade Cunningham si la tâche lui est dévolue. Detroit et Portland sont deux équipes plutôt cool à regarder, même si la stratégie des Blazers en ce moment consiste surtout à filer la balle à Deni Avdija et à espérer qu'il arrivera à provoquer des fautes.

Jazz @ Knicks, à 1h30

La meilleure équipe à domicile contre l'une des plus mauvaises à l'extérieur. Pas de pression pour le Jazz, qui va donc à tous les coups sortir un match champagne avec la paire Markkannen-George et rendre cette rencontre plus intéressante qu'il n'y paraît. Sinon, si blowout il y a, on aura peut-être une chance de voir Yabusele, Diawara et Dadiet un peu plus longtemps que d'habitude.

Hornets @ Raptors, à 1h30

MOUSSA DIABATE joue au basketball ! Ah, et Tidjane Salaün aussi, qui a retrouvé des minutes dernièrement et ça fait sacrément plaisir.

Pacers @ Bulls, à 2h

Curiosité morbide : les Bulls sont-ils suffisamment mauvais en ce moment pour que même Indiana, qui est à 0-10 à l'extérieur cette saison, viennent l'emporter ?

Suns @ Rockets, à 2h

La cote d'une altercation entre Dillon Brooks et Kevin Durant, qui vont tous les deux jouer contre leur ancien employeur, est à 1.05.

Clippers @ Grizzlies, à 2h

Quand je vois cette affiche, j'ai toujours une pensée pour cette époque où elle était synonyme de transformation de Zach Randolph en brute de cour de récré dans l'unique et simple but de terroriser et maltraiter le pauvre Blake Griffin. Les temps ont bien changé. Ce qu'il y a de plus terrifiant aujourd'hui pour les Clippers, c'est une enquête du FBI et leur propre niveau depuis le début de la saison.

Sixers @ Bucks, à 2h

Très curieux de voir si les Bucks vont être galvanisés par l'absence de Giannis Antetokounmpo et les rumeurs autour de lui, ou s'ils vont prendre un nouveau carton de l'excellent Tyrese Maxey dans les dents et reprendre leur glissade vers le bas.

Mavs @ Thunder, à 3h30

Les matches d'OKC ne se ratent généralement pas. Mais quand en plus il y en face une équipe qui a retrouvé des couleurs et un peu le goût à la compétition comme les Mavs avec le tandem Flagg-Davis, ça se regarde totalement et on risque d'avoir là le match le plus spectaculaire de la nuit. Ou trois quart-temps de domination du Thunder avant la mise au repos des cadres, c'est selon...