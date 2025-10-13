Curtis Jones prend feu : 11 points en 2 minutes ! Vous ne pourrez plus dire « qui ça ? »

Curtis Jones a marqué les esprits cette nuit en prenant littéralement feu. Reste à savoir si ce n'est qu'un feu de paille ou un brasier en devenir...

Curtis Jones a éteint les Clippers en un éclair : 11 points en un peu moins de 2 minutes, avec trois tirs primés d’affilée pour faire basculer le money-time. Même les Nuggets ont résumé la séquence d’un sobre « He can really shoot it » (« il peut vraiment shooter »).

Le coup de chaud ne sort pas de nulle part mais le parcours de Curtis Jones ressemble tout de même à un beau chemin de croix. Non drafté en 2025, il a gagné un two-way contract à Denver après une Summer League solide (15 pts, 4,4 rbds, 3,8 pds, avec 47% à 3-pts) et une impression de sérieux laissée auprès du staff.

Son parcours raconte bien le joueur : deux ans à Buffalo puis deux à Iowa State. Chez les Cyclones, il est devenu un scoreur d’impact et a été sacré Sixième homme de l’année en Big 12 (tout en figurant dans la First Team de la conférence, rare doublé). Ses qualités de shoot avaient tapé dans l'oeil des recruteurs. cette nuit, sa vitesse de bras et son sang froid ont confirmé cette impression.

À Denver, l’équation est simple : s’il apporte ce shoot instantané en sortie de banc comme lors de sa séquence à 11 points en2 minutes, son two-way pourrait très vite ressembler à plus.