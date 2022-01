Dallas a rendu hommage à Rick Carlisle et lui a tiré les larmes

Rick Carlisle était très ému de l'hommage que lui ont rendu les Dallas Mavericks pour ses 13 ans de bons et loyaux services.

Si les Mavs ont été sans pitié avec leur ancien coach sur le terrain, ils lui ont rendu un superbe hommage avant le coup d'envoi. De retour pour la première fois à Dallas depuis son départ l'année dernière et sa signature avec les Pacers, Rick Carlisle a eu droit à une vidéo et à une ovation en marge de la rencontre.

A la tête de la franchise pendant 13 ans et champion NBA en 2011, Carlisle n'a jamais été du genre à afficher beaucoup d'émotion en public et est un coach à l'ancienne de ce point de vue-là. En revoyant les images de son aventure au Texas, l'ancien joueur des Boston Celtics n'a pu retenir quelques larmes et il était très visiblement ému.

