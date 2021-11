Les Mavericks, une armada silencieuse qui passe sous les radars ?

Sans faire de bruit, les Dallas Mavericks se sont hissés sur la troisième marche du podium de la Conférence Ouest en battant les Denver Nuggets (111-101) hier soir. Malgré les bons résultats, la franchise texane fait peu parler d’elle. Son début de saison est moins retentissant que celui des Golden State Warriors – une franchise très médiatisée – et elle n’a pas non plus enchaîné 9 victoires de suite comme les Phoenix Suns.

Mais les hommes de Jason Kidd sont (déjà) bien présents. Avec pourtant des statistiques qui ne laissent pas penser que cette équipe peut aller loin. 107 points marqués sur 100 possessions, contre 114 l’an dernier. Ils possèdent la 19ème attaque de la NBA malgré Luka Doncic ! Heureusement, ils ont fait des progrès en défense. Mais avec 108 points encaissés, ils occupent à peine la 16ème place au classement. Autrement dit, ils sont moyens. Et pourtant, le bilan est bon : 9 victoires, 4 défaites.

"Dallas is, to me, maybe the most interesting team in the entire league. ... There's a team in there somewhere that, if they can find it, is a threat to make the Finals."

—@ZachLowe_NBA

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 15, 2021