Le joueur des Mavericks qui a le plus de chances de se faire trader n’est ni Davis ni Irving

Les Dallas Mavericks pourraient transférer plusieurs joueurs en cours de saison. Mais celui qui serait fortement pressenti pour partir n’est pas une star.

Nico Harrison voyait grand pour cette équipe des Dallas Mavericks. Il parlait de titre après avoir échangé Luka Doncic contre Anthony Davis en février dernier. C’était donc l’objectif annoncé pour la franchise texane, et ce même après avoir drafté Cooper Flagg en juin dernier. Les finances laissaient aussi penser que cette équipe allait jouer les premiers rôles puisque sa masse salariale est la quatrième plus lourde en NBA. Les choses n’ont évidemment pas tourné comme prévu (enfin si, mais pas comme le GM l’avait prévu).

Parmi les cancres de la Conférence Ouest, battus 10 fois en 14 matches, les Mavs ont renvoyé Harrison et s’apprêtent désormais à reconstruire autour de Flagg. Ils vont évidemment dégraisser l’effectif et essayer de profiter du fait qu’ils possèdent leur pick en 2026 (ce qui n’est pas le cas des saisons suivantes). Il y aura donc du mouvement à Dallas.

Beaucoup d’observateurs s’attendent à un trade d’Anthony Davis, dont le niveau de jeu ne colle plus avec le projet qui s’amorce. Mais un deal de l’intérieur All-Star sera très compliqué à mettre en place. Il est payé 54 millions cette saison, 58 la suivante et 62 celle d’après. C’est très cher payé pour un joueur de bientôt 33 ans aussi souvent blessé. Pas sûr que les éventuelles franchises intéressées soient vraiment prêtes à tenter un deal.

Les nouveaux dirigeants vont peut-être devoir se tourner vers d’autres options. Selon Marc Stein, le joueur des Mavericks qui a le plus de chance d’être tradé serait Daniel Gafford. Justement parce que son contrat (54 millions sur 3 ans) est beaucoup plus abordable. Le pivot a montré lors de son passage à Dallas qu’il pouvait contribuer au sein d’une formation ambitieuse et il sera probablement convoité. On imagine que Klay Thompson pourrait aussi changer d’air dans les prochaines semaines.