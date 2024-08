Damian Lillard ne s’attendait pas à de telles difficultés à Milwaukee

Damian Lillard n'a aucun problème à assumer ses difficultés. Débarqué aux Milwaukee Bucks l'an dernier en provenance des Portland Trail Blazers, le meneur a connu un exercice 2023-2024 compliqué. La faute à une adaptation perturbée.

Dans sa vie privée, le joueur de 34 ans a dû gérer un divorce. Et même sur le plan sportif, il a dû trouver sa place dans le collectif des Bucks. Lucide, Lillard a reconnu qu'il ne s'attendait pas à vivre une transition aussi complexe.

"La transition a été plus difficile que je ne le pensais. Comme je l'ai dit, à cause de ma vie personnelle. Mais aussi pour adapter mon jeu à celui d'un autre grand joueur (Giannis Antetokounmpo) et aussi par rapport à Khris (Middleton).

Khris est également un super joueur, mais il joue d'une certaine manière. Donc je devais m'habituer à jouer avec deux nouveaux coéquipiers, sans les empêcher de s'exprimer. Dans ce contexte, je devais aussi parvenir à trouver comment être la meilleure version de moi-même.

C'était juste beaucoup, avec des évolutions constantes, c'était plus difficile que je ne l'aurais pensé", a avoué Damian Lillard pour le Club 520 Podcast.

Un mea culpa honnête de la part de Damian Lillard. Et des propos qui vont susciter des attentes pour sa seconde année à Milwaukee.

Damian Lillard, un palmarès sans titre à cause du départ de LaMarcus Aldridge ?