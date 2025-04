Damian Lillard, les espoirs des Bucks renforcés

Victime d'une thrombose veineuse, Damian Lillard se trouve à l'arrêt depuis le 26 mars dernier. Mais contrairement à Victor Wembanyama, dont la saison a été immédiatement arrêtée, le meneur des Milwaukee Bucks a toujours eu l'espoir de revenir sur cet exercice.

Et les nouvelles sont bonnes concernant l'ex-star des Portland Trail Blazers ! Absent depuis 8 matches, le joueur de 34 ans semble sur la bonne voie pour un retour. En tout cas, les Bucks se montrent de plus en plus confiants sur ce dossier.

"Malgré un dernier rapport positif, on s'est opposé à le faire voyager. Pourquoi prendre ce risque ? On a vraiment pensé de cette manière, car on sait que le vol peut affecter sa situation. Nous avons beaucoup plus d'espoir aujourd'hui qu'il y a trois jours, je peux vous dire ça.

Nous allons donc faire tout ce qui est en notre pouvoir pour voir s'il y a un moyen de le récupérer", a annoncé son coach Doc Rivers pour ESPN.

Pour les espoirs de Milwaukee, il s'agit bien évidemment d'une clé. Même si Giannis Antetokounmpo affiche un niveau monstrueux, les Bucks ont besoin de Damian Lillard pour nourrir des ambitions en Playoffs.

Le premier tour à l'Est va débuter dans 16 ou 17 jours pour cette équipe. Avec ou sans le meneur ?

Thrombose veineuse pour Damian Lillard, indisponible jusqu’à nouvel ordre