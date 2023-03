Damian Lillard fatigué par “la culture de la bague” en NBA

A 32 ans, Damian Lillard a réalisé, jusqu'à maintenant, une belle carrière en NBA. Pour autant, le meneur de jeu des Portland Trail Blazers n'a pas encore remporté sa première bague de champion. Un argument logiquement avancé au moment d'analyser l'impact du natif d'Oakland dans la Ligue.

Mais de son côté, Lillard trouve que "la culture de la bague" est devenue bien trop importante. Particulièrement lassé par tous les débats autour de la nécessité d'un titre dans une carrière, l'ex-talent de Weber State a affiché son agacement pour le podcast de JJ Redick, The Old Man and the Three.

"Je ne sais pas si je vais pouvoir jouer encore très longtemps. Car je n'apprécie pas ce que la NBA est en train de devenir dans l'ensemble. Je joue pour l'amour du jeu, mais les gars parlent uniquement des titres. Je comprends bien évidemment que nous jouons pour gagner des titres. Nous le voulons tous. Mais nous ne pouvons pas nous comporter comme si tout le reste ne comptait pas. Comme si l'aventure vécue ne comptait pas. Nous ne pouvons pas faire comme ça", a soufflé Damian Lillard.

Damian Lillard est décidément un romantique du basket. Un joueur fidèle à une équipe qui veut voir plus loin que l'analyse d'une carrière sur le plan du palmarès. Et même s'il ne parvient pas à remporter un titre NBA, il aura clairement marqué son époque.

