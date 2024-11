D’Angelo Russell, l’ajustement payant de JJ Redick

Après la défaite des Cleveland Cavaliers face aux Boston Celtics (117-120), les Los Angeles Lakers, avec 6 victoires consécutives, ont la meilleure série en cours en NBA (avec l’Orlando Magic). Une excellente période qui a débuté avec la sortie de D’Angelo Russell du 5 majeur. Un choix payant de la part du coach des Angelenos JJ Redick.

Pourquoi ? Car en changeant le rôle du meneur de 28 ans, le jeune entraîneur a trouvé un équilibre pour son équipe. Même en l’absence de Rui Hachimura, blessé, Redick a insisté avec cet ajustement. Il a préféré intégrer le rookie Dalton Knecht avec les titulaires. Et cette décision a bien évidemment été positive pour les Californiens.

D’Angelo Russell, un remplaçant impactant

Mais il faut aussi noter le retour en forme de Russell. Comme titulaire, il n’était pas toujours utilisé de la bonne manière. Malgré ses qualités, l’ex-joueur des Brooklyn Nets donnait l’impression de se marcher sur les pieds avec Austin Reaves.

Et défensivement, ce duo représentait un point bien trop faible. Cam Reddish, sans avoir son implication offensive, permet de donner de la stabilité au 5 majeur. Et surtout, de son côté, le meneur apporte un vrai boost en sortie de banc.

Il s’agissait (et c’est un peu toujours le cas) d’un gros point faible pour les Angelenos. En "leader" de la "second unit", Russell a un impact plus intéressant. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard : son différentiel a toujours été positif depuis qu’il sort du banc.

Et pourtant, ses statistiques ne sont pas toujours exceptionnelles. En 25 minutes contre le Jazz (124-118) la nuit dernière, il a compilé 8 points à 2/8 aux tirs (0/4 à trois points), 6 passes décisives et 6 rebonds. Une copie moyenne ? A la lecture de ses stats, oui.

Mais dans la réalité, Russell a été plutôt intéressant. Car dans un moment fort de son équipe, il a multiplié les bons choix (malgré 4 turnovers) en étant juste pour servir un Knecht bouillant.

"Dans la performance de Dalton, il faut parler de D-Lo. Quand ils ont tenté de passer en zone, c’est lui qui a tout fait. On a parlé pendant un lancer-franc de l’adaptation à avoir par rapport à DK, qui allait être ouvert. Et il a trouvé le bon timing pour le servir à trois reprises. Il a eu le sens du jeu. Je ne sais pas ses stats offensives, mais il a été top. Il a orchestré le jeu. Même défensivement, son activité a été essentielle. Le gars a eu un contre sur John Collins", a salué JJ Redick en conférence de presse.

Un ajustement qui a vraiment changé la dynamique des Lakers.

Un avenir toujours aux Lakers ?

Et désormais une question va se poser : et si D’Angelo Russell terminait la saison à Los Angeles ? Il y a encore quelques semaines, le natif de Louisville semblait condamné à un trade. Notamment par rapport à la fin de son contrat au terme de la saison.

Surtout, il représente un "gros" salaire, à 18,6 millions de dollars, intéressant à bouger pour récupérer la cible prioritaire des Lakers sur le marché : un intérieur. Puis même sportivement, avec Russell comme titulaire, la formule ne semblait pas viable sur le long terme.

Et Redick l’a rapidement compris. Sur ce dossier, il y a comme une impression de déjà-vu. Car en 2023-2024, l’ex-membre des Golden State Warriors a été annoncé sur le départ à LA pendant de longs mois. Et finalement, grâce à ses bonnes performances, il avait convaincu les Lakers de le garder.

L’histoire pourrait encore se répéter. Grâce à son apport en sortie de banc, Russell a amélioré sa cote sur le marché. Et Los Angeles pourrait en profiter pour chercher des pistes plus intéressantes. Mais avec son profil, n’est-il pas en passe de devenir essentiel dans la rotation de Redick ?

Car malgré ses lacunes, D’Angelo Russell reste un joueur de qualité. Comme titulaire chez un prétendant aux Playoffs ? Son plafond lui impose des limites. Comme remplaçant avec un rôle où il a des libertés pour s’exprimer ? Le coup peut fonctionner. Et sur le marché, les joueurs qui peuvent avoir cet impact ne sont pas si nombreux...

