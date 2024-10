D’Angelo Russell présente ses excuses pour la saison dernière

Sans grosse recrue significative cet été, les Los Angeles Lakers vont forcément se reposer sur Anthony Davis et LeBron James. Mais la différence pourrait venir de l’impact, et donc de l’implication, de D’Angelo Russell.

A ce titre, il a d’ailleurs tenu à s’excuser pour son comportement lors de la saison dernière, où il aurait pu et dû être meilleur.

« Honnêtement, je veux réellement présenter mes excuses pour avoir montré un manque de professionnalisme par moments », a déclaré D’Angelo Russell lors du Media Day. « Pour ne parfois pas avoir eu une attitude « team-first ». Donc pour moi l’objectif est de garder cette maturité et ce professionnalisme tout au long de l’année, peu importent les hauts et les bas. Notamment me montrer plus responsable du côté défensif. »

D’Angelo Russell, qui a même perdu un temps son poste de titulaire, s’était pris le bec à plusieurs reprises avec son coach Darvin Harm. Il avait surtout bien galéré lors du premier tour de playoffs (38,4% aux tirs, et 31,8% à trois-points face aux Nuggets).

On pensait d’ailleurs le voir échangé cet été, mais il est toujours dans le roster des Los Angeles Lakers. Déterminé à mettre tout en œuvre pour aider au mieux son équipe ? C’est en tout cas ce qu’il laisse entendre pour le moment.

Dikembe Mutombo n’est plus, l’adieu à un géant de la NBA et du basket