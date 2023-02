Danny Green, déjà un pied aux Cleveland Cavaliers

Malgré sa grave blessure au genou cet été, Danny Green reste une cible de choix sur le marché des buyout. Tireur d’élite, à 40% à trois points en carrière, le triple champion NBA intéresse à juste titre plusieurs contenders. Parmi les prétendants, c’est les Cleveland Cavaliers que l’arrière aurait choisis.

Coupé par les Houston Rockets après son transfert, Green était peut-être l’agent libre le plus convoité de cette mi-saison. D’après Shams Charania de The Athletic, il devrait prochainement signer un contrat d’un an pour deux millions de dollars aux Cavaliers.

Le sniper a accumulé une grande expérience dans ses 13 années en NBA, auréolées de trois titres. D’abord en 2014, avec les Spurs, pour glaner sa première bague à 26 ans. Transféré à Toronto avec Kawhi Leonard en 2018, il a également contribué à l’unique titre de champion de l’histoire des Raptors. Aux Lakers ensuite, en 2020, où il a enchaîné avec un ultime triomphe aux côtés de LeBron James.

Danny Green viendra ainsi renforcer la jeune équipe portée par Darius Garland et Donovan Mitchell. Actuellement 4e de l’Est, Cleveland nourrit de grandes ambitions pour les playoffs. L’ajout d’un joueur si expérimenté leur permettra sans doute de faire un pas dans cette direction, pour préparer leur première postseason sans LeBron James depuis 1998.

