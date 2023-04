Darius Garland, l’agressivité comme clé pour se réveiller

Lors du Game 2 du premier tour des Playoffs, les Cleveland Cavaliers se sont repris face aux New York Knicks (107-90) cette nuit. Particulièrement discret à l'occasion du Game 1 (17 points), Darius Garland a incarné le grand artisan de ce succès.

Avec 32 points et 7 passes décisives, le meneur des Cavs a été bien plus tranchant sur le plan offensif. Dans son jeu, le jeune talent de 23 ans a retrouvé de l'agressivité avec plusieurs pénétrations. Pour marquer ou provoquer des fautes.

Un changement de mentalité qui a réveillé Garland.

"Tout le monde dans la salle m'a dit d'être plus agressif. Il faut prendre des tirs. J'ai regardé des vidéos du premier match et j'ai vu plusieurs opportunités où j'aurais pu prendre ma chance et être plus agressif. Donc j'ai juste tenté le coup.

Et j'ai été poussé littéralement par l'intégralité de l'équipe. Lors de la séance vidéo, tous les gars m'ont dit de prendre mes tirs. Ils ont montré plusieurs clips où j'étais ouvert et je n'ai pas pris ma chance. Donc j'ai vraiment eu toute l'organisation qui m'a dit de tirer, pas seulement une personne", a commenté Darius Garland face aux médias.