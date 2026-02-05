Darius Garland, le Kyrie Irving des Clippers ?

Darius Garland débarque chez les Clippers avec l'envie de briller et d'être coaché par Tyronn Lue comme il l'a fait avec Kyrie Irving.

Darius Garland n'est pas Kyrie Irving. Personne n'est Kyrie Irving, d'ailleurs, tant le meneur des Mavs est un spécimen unique, avec ses (énormes) qualités, notamment techniques, et ses défauts. Mais le nouveau meneur des Los Angeles Clippers, fraîchement débarqué en provenance de Cleveland dans le cadre du trade de James Harden vers les Cavs, a peut-être de quoi puiser un peu d'inspiration chez "Uncle Drew". Déjà, il va avoir la chance d'être coaché par l'homme qui a permis à Kyrie d'être champion NBA en 2016 : Tyronn Lue.

Ce dernier s'est réjoui de pouvoir avoir Darius Garland à disposition sur la dernière partie de la saison et pour les années à venir.

« Il est différent de James, et on pourra jouer autrement, avec plus de rythme. On pourra davantage l’utiliser sans ballon. Ça va être excitant. Je connais Darius depuis un moment, et avoir un jeune meneur sous ma tutelle… je pense que c’est la première fois que ça m’arrive depuis Kyrie ».

Le meneur, lui, affiche sa détermination : « J’espère que T-Lue m’utilisera comme il utilisait Kyrie lors de leur parcours vers le titre. Mais quoi que T-Lue attende de moi, quel que soit le rôle qu’il veut me donner, je le ferai. Je suis là pour gagner des matchs. »

Les Clippers veulent changer de style avec Darius Garland

Un tandem fort avec Kawhi Leonard ?

Évidemment, Garland n’a pas encore le statut ni le talent individuel d’Irving, malgré ses deux sélections au All-Star Game. Mais son profil de meneur capable de créer pour lui et pour les autres, de jouer sans ballon et de lancer le rythme de l’équipe, laisse entrevoir des similitudes intrigantes. Sous Lue, il pourrait exploiter sa créativité de manière optimale, dans un collectif calibré pour le jeu rapide et fluide que les Clippers veulent mettre en place.

Si tout se passe bien, Los Angeles pourrait découvrir une nouvelle version de Kyrie, évidemment moins virtuose, mais dont les qualités ont de quoi donner un coup de fouet à une équipe qui remontait fortement la pente ces dernières semaine après un début de saison cataclysmique.

Sa relation avec Kawhi Leonard sera particulièrement à suivre. Le double MVP des Finales, retenu par Adam Silver pour être remplaçant au All-Star Game, fait une superbe saison et a l'air partant pour collaborer efficacement avec le nouveau venu.