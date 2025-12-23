Darius Garland bientôt tradé ? Deux équipes sur le coup

Darius Garland finira-t-il la saison aux Cleveland Cavaliers ? La franchise est dans le doute et le meneur All-Star est l'un de leurs meilleurs atouts pour un trade.

L’avenir de Darius Garland à Cleveland continue d’alimenter les discussions en NBA. Selon des informations rapportées par l’insider Grant Afseth, plusieurs équipes de la ligue perçoivent le meneur des Cavaliers comme un joueur qui aimerait, à terme, retrouver un rôle de leader offensif à part entière, plutôt que de rester dans une position plus complémentaire aux côtés de Donovan Mitchell.

Depuis l’arrivée de ce dernier, Garland a dû ajuster son jeu, partager davantage la création et accepter un volume de responsabilités différent. Si l’association fonctionne sur le plan collectif, certains observateurs estiment que le All-Star 2022 pourrait avoir davantage à offrir en tant que véritable chef d’orchestre, avec plus de ballons et de décisions entre les mains.

Sur le marché des transferts, Darius Garland est d’ailleurs vu comme une option particulièrement séduisante. Toujours selon Afseth, plusieurs franchises le considèrent comme un pari plus “sûr” que d’autres arrières de premier plan régulièrement évoqués dans les rumeurs, comme Ja Morant, LaMelo Ball ou Trae Young. Son profil, son âge et son contrat en font un candidat attractif pour une équipe en quête d’un meneur titulaire fiable et capable d’assumer de lourdes responsabilités.

Sacramento et Minnesota sur le coup

Deux équipes sont notamment citées comme attentives à sa situation : les Sacramento Kings et les Minnesota Timberwolves. Sacramento cherche toujours une solution durable au poste de meneur depuis le départ de De’Aaron Fox, tandis que Minnesota aimerait soulager Anthony Edwards de la création offensive. Reste que, dans les deux cas, monter un échange crédible pour Garland s’annonce complexe.

Si rien n’indique que Cleveland cherche activement à s’en séparer, le dossier Garland pourrait bien devenir l’un des plus intéressants à surveiller dans les mois à venir.