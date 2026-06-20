Darryn Peterson et les Wizards, c’est du sérieux…

Avec le #1 pick de la Draft NBA 2026, les Washington Wizards s'orienteraient vers Darryn Peterson plutôt qu'AJ Dybantsa.

Les Washington Wizards vont devoir prendre une décision très importante. Avec le #1 pick de la Draft NBA 2026, la franchise de DC a été récemment associée à deux jeunes talents : Darryn Peterson et AJ Dybantsa.

Sur les dernières semaines, Dybantsa semblait s'imposer comme le favori pour terminer aux Wizards. Mais à l'approche de la Draft, Washington accorde une "attention accrue" à Peterson, d'après les informations du journaliste Marc Stein.

Il ne s'agit pas d'un secret, l'ancien de Kansas a seulement rencontré les dirigeants des Wizards. Il n'a pas accepté de rencontrer le Utah Jazz (#2 pick) et les Memphis Grizzlies (#3 pick). Le signe d'une garantie reçue de la part de Washington ? Il s'agit d'une possibilité. Même s'il peut aussi s'agir d'une stratégie de la part de son entourage.

En attendant, le Jazz observe, sans surprise, cette situation avec une grande attention. Si Peterson termine à Washington, Utah devrait vite sauter sur l'opportunité Dybantsa, passé par BYU. Et derrière, Cameron Boozer devrait finir aux Memphis Grizzlies. Alors que les Chicago Bulls devraient ensuite choisir Caleb Wilson.

En tout cas, entre Darryn Peterson et AJ Dybantsa, les Wizards vont devoir faire le bon choix.

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