À 11 secondes de la fin du Game 4 des Finales NBA, les Spurs tenaient encore leur victoire. Quelques secondes plus tard, OG Anunoby contrait De’Aaron Fox avant d’inscrire la claquette de la gagne pour offrir aux Knicks un succès historique (107-106). Aux yeux de beaucoup, Fox a une bonne tête de coupable. A-t-il commis l’erreur qui a coûté le match à San Antonio ?

Dans le CQFR du jour, Antoine, Shaï et Théo sont évidemment revenus sur cette séquence folle.

Une erreur… ou simplement une action exceptionnelle ?

Pour nos journalistes, la réponse n’est pas aussi évidente que les ralentis peuvent le laisser penser. Et les avis divergent.

Pour certains d’entre eux, le meneur de San Antonio avait fait le bon choix en attaquant le panier. Fox est lancé, sur sa main gauche, sa zone de confort naturelle, et possède une légère avance sur son poursuivant.

« Je pense que c’est pas un mauvais choix », résume Théo.

L’argument est simple : si Fox marque ce panier, les Spurs passent à +3 avec seulement quelques secondes à jouer. Le scénario du match change totalement.

Dans cette lecture, le mérite revient davantage à Anunoby qu’à une supposée erreur de Fox.

« C’est vraiment une action défensive incroyable d’OG Anunoby qui arrive à revenir contrer sans faire faute », poursuit Théo.

Le choix peut-être pas le plus sûr

Avec le recul, le débat devient toutefois plus complexe.

Fox pouvait aussi conserver le ballon, laisser filer quelques secondes supplémentaires et obliger les Knicks à faire faute ou à organiser un pressing. Les Spurs disposaient encore de temps morts et auraient pu mieux contrôler la fin de rencontre.

« J’ai envie, du point de vue des Spurs, que mon gars le plus expérimenté fasse le choix qui est peut-être le plus safe et qu’il aille manger un peu le chrono », pense Shaï.

C’est précisément ce qui nourrit le débat aujourd’hui. Car même si la décision de Fox est défendable, une autre gestion de la possession était possible. Difficile de trancher.

Le vrai problème n’était peut-être pas cette action

Surtout, les chroniqueurs insistent sur un point : réduire l’effondrement des Spurs à cette seule séquence serait trompeur.

San Antonio menait de 29 points dans le troisième quart-temps. L’équipe avait déjà multiplié les erreurs avant cette dernière possession : pertes de balle évitables, tirs précipités, manque d’agressivité vers le cercle et incapacité à ralentir le retour des Knicks.

Fox lui-même a connu plusieurs séquences compliquées dans le money time.

« Je le trouve plus critiquable sur les pertes de balle d’avant que sur celle-là », explique Shaï.

C’est probablement là que se situe la nuance essentielle.

Le contre d’Anunoby restera, avec sa claquette, l’image de ces Finales. Mais le Game 4 n’a pas été perdu sur un seul lay-up. Il a été perdu bien avant, lorsque les Spurs ont abandonné le rythme et l’agressivité qui leur avaient permis de prendre 29 points d’avance.

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