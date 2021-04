De’Aaron Fox placé en isolement, les Kings en galère…

Les derniers espoirs des Sacramento Kings viennent-ils de s'envoler ? Actuellement 12ème de la Conférence Ouest, cette franchise rêvait encore d'un éventuel play-in. Avec un grand De'Aaron Fox, les Californiens croisaient les doigts pour une folle remontée.

Même avec le meneur de jeu, cet espoir semblait un peu dingue. Il y a tout de même 5 victoires d'écart avec les San Antonio Spurs, 10èmes du classement. Mais désormais, un come-back dans le Top 10 à l'Ouest paraît quasiment impossible.

Pourquoi ? Car Fox se retrouve à l'arrêt ! En raison du protocole sanitaire de la NBA, le joueur de 23 ans va devoir rater 10 à 14 jours de compétition, d'après The Athletic. On parle donc de 6 à 8 matches ratés, dont des affiches décisives face aux Golden State Warriors, aux Dallas Mavericks et probablement même les Spurs.

Autant le dire tout de suite, il s'agit d'un énorme coup dur pour les Kings. Cette saison, De'Aaron Fox a souvent porté son équipe. Il tourne notamment à 25,2 points et 7,2 passes décisives de moyenne.

En son absence, l'entraîneur de Sacramento Luke Walton devrait confier des responsabilités plus importantes à Tyrese Haliburton. Et malgré le talent du rookie, ça reste un peu tendre pour réaliser une grosse série lors du sprint final...

