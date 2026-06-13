De’Aaron Fox, le refus du doute

Très critiqué après le Game 4, le meneur des San Antonio Spurs De'Aaron Fox peut compter sur la confiance de son coach Mitch Johnson.

De'Aaron Fox a symbolisé l'effondrement incroyable des San Antonio Spurs face aux New York Knicks (1-3) dans le Game 4 des Finales NBA. Sa mauvaise gestion dans le money-time a suscité de nombreuses critiques.

Et il y a même eu certains débats concernant son avenir au sein de la franchise texane. Pour rappel, dans le 4ème quart-temps de ce match, l'ex-meneur des Sacramento Kings s'est totalement raté : 1/5 aux tirs et un contre subi à 13,1 secondes de la fin alors qu'il aurait pu garder le ballon pour forcer la faute adverse.

Dans cette tempête, le coach des Spurs Mitch Johnson a tenu à soutenir Fox.

"Je ne m'intéresse pas aux débats des réseaux sociaux. Sur les réseaux, je crois qu’on m’a licencié 212 fois et qu’on a échangé Fox 72 fois. Chacun a son opinion. Je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est que les personnes qui comptent ici, dans notre organisation, dans ce vestiaire, sachent ce que je pense.

De'Aaron Fox aura le ballon entre les mains à la fin du Game 5. Et j'ai une totale confiance en lui, il sera à la hauteur. Comme il l'a fait d'innombrables fois pour nous", a martelé Mitch Johnson en conférence de presse.

Pour avoir une chance de renverser les Finales NBA, les Spurs vont avoir besoin d'un bon De'Aaron Fox.

🎙️ Faut-il trader De’Aaron Fox ?