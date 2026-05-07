Pourquoi De’Aaron Fox a été le principal facteur du succès des Spurs

Très agressif en première période, De'Aaron Fox a donné le ton et il a porté les San Antonio Spurs vers ce large succès.

Les San Antonio Spurs se devaient de réagir après leur défaite lors du premier match des demi-finales de Conférence contre les Minnesota Timberwolves. Même s’ils ne s’étaient inclinés que de deux petits points, les joueurs de Mitch Johnson avaient subi le défi physique imposé par leurs adversaires. Notamment De’Aaron Fox et Victor Wembanyama, les deux stars identifiées de la franchise texane.

Ce sont justement ces deux mêmes éléments qui ont tout changé lors du Game 2. Beaucoup plus agressifs, ils ont inversé la rapport de force pour rapidement pousser les Wolves à la faute, notamment Jaden McDaniels. « Victor et Fox ont donné le ton d’entrée et tout le monde a suivi derrière », confie le coach de San Antonio.

En effet, le match a tourné à la démonstration collective avec un écart supérieur à 40 points en deuxième mi-temps et un score final de 133 à 95. Tout le monde a participé à la fête : Stephon Castle a fini meilleur marqueur avec 21 points, Julian Champagnie a pris feu en claquant 4 paniers primés en autant de tentatives dans le troisième quart-temps et Dylan Harper a encore été précieux dans de nombreux compartiments du jeu.

Les Spurs réagissent et allument Minnesota

Mais tout a donc commencé avec De’Aaron Fox et Victor Wembanyama. Auteurs respectivement de 10 et 11 points lors du Game 1, ils pointaient déjà chacun à 14 pions à la pause. Ils ont même marqué 20 des 31 premiers points de leur équipe. Les Spurs ont creusé l’écart dans leur sillage et ils n’ont jamais été rejoints.

Fox a été particulièrement important. La simple lecture du boxscore ne rend pas totalement hommage à son impact sur le jeu. Il a inscrit 16 points, certes, mais sans avoir besoin de forcer son talent au retour des vestiaires. Il n’a délivré que 2 passes décisives et pourtant il a été essentiel pour faire briller les autres.

« Le message pour lui était simple : on joue notre meilleur basket quand il est agressif. C’est lui qui provoque le plus d’effets en cascade sur notre attaque quand il pousse le rythme. Stephon et Dylan suivent son tempo. Et nos shooteurs ont des tirs ouverts en transition. Victor a alors des espaces. Et ainsi de suite. Il n’a jamais pris un dribble de trop depuis qu’il est chez nous. Donc il n’a pas toujours besoin d’attendre les 4 dernières minutes pour prendre le match à son compte », assure Johnson.

Consignes bien reçues. Et c’est vrai que quand De’Aaron Fox gagne ses duels, ça force toute la défense adverse à réagir. Ce sont maintenant aux Timberwolves de s’adapter.