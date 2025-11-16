Deandre Ayton, un lion pour faire rugir les Lakers

"On veut qu’il soit un lion." Le message de JJ Redick n’a jamais résonné aussi fort. En conférence de presse avant de défier les Milwaukee Bucks, l'entraîneur des Los Angeles Lakers s'est présenté avec un t-shirt mixant Deandre Ayton avec un lion.

Depuis le début de la saison, les Californiens ont une mission : réveiller le prédateur qui sommeille en lui. Et ils n'hésitent pas à le pousser pour lui permettre d'afficher son meilleur visage. Au quotidien, ils le provoquent et le piquent pour réveiller en lui cet instinct de tueur. Et jusqu'à maintenant, cette stratégie s'avère payante.

Pointé du doigt pour son manque d'investissement et sa nonchalance lors de ses dernières expériences aux Phoenix Suns et aux Portland Trail Blazers, le Bahaméen affiche une posture radicalement différente à Los Angeles. Le félin apathique semble avoir laissé place à un fauve aux crocs acérés.

Un Deandre Ayton pleinement engagé...

Encore la nuit dernière, Ayton a été précieux dans le succès des Lakers face aux Bucks (119-95). Challengé par son coach, le "lion" des Lakers a eu un bel impact : 20 points, 10 rebonds, 2 interception et 1 contre.

Sur le plan offensif, le pivot a profité des offrandes de Luka Doncic et d'Austin Reaves pour se régaler. Mais il a également apporté par son activité. Défensivement, il a été irréprochable dans ses efforts et sa protection de la raquette pour soulager sa meute.

Un investissement qui se ressent aussi dans ses statistiques : 16,2 points (à 69,2% aux tirs) et 8,4 rebonds de moyenne. Dans le bon début de saison des Lakers (10-4), Ayton occupe un rôle tout simplement essentiel.

"Pour moi, il se nourrit de l’énergie du groupe, de la vie collective, des encouragements et des félicitations. On a eu besoin d’un peu de temps, 8 à 10 jours, pour comprendre comment il fonctionnait pendant la pré-saison. Et après ça, on a pris du plaisir à le voir grandir avec ce groupe en étant pleinement engagé", a salué Redick.

Sur le plan sportif, l'apport d'Ayton ne représente pas une surprise. Le #1 pick de la Draft NBA 2018 a toujours eu un talent évident. Une capacité innée pour dominer. Mais ces dernières années, sa mentalité l'a empêché d'exprimer ses qualités.

Aux Lakers, le joueur de 27 ans a décidé de se (re)prendre en main. Son choix de l'été, en acceptant un contrat à "seulement" 16 millions de dollars, était une première étape pour afficher son envie d'évoluer dans un contexte compétitif. Et depuis, il fait les efforts pour saisir cette opportunité.

JJ Redick explains the half Ayton/half lion T-shirt he wore to pregame today. pic.twitter.com/jz7aPhz5aN — Dave McMenamin (@mcten) November 15, 2025

... et surtout heureux !

Après Doncic et Reaves, Deandre Ayton incarne, en attendant le retour du roi de la jungle LeBron James, le 3ème homme fort des Lakers. Régulier et impactant, il représente surtout un joueur indispensable dans un secteur intérieur plutôt léger.

Mais au-delà de la production brute, sa transformation la plus frappante reste son attitude : courses agressives, implication défensive, envie manifeste de protéger la raquette. Un investissement presque impensable pour l'ombre qui évoluait aux Blazers l'an dernier...

A Los Angeles, il a trouvé un rôle, un cadre et surtout un environnement pour s'épanouir.

"Ce qui me rend heureux ici ? Pourquoi tu penses que je suis heureux ? Je n’ai jamais dit que j’étais heureux. Je suis putain d’heureux ! (en criant, ndlr) J’aime tout ici ! J’aime tout le monde, je tente d’apporter, autant que possible, mon énergie. Donc oui, je suis heureux", a-t-il clamé, avec un grand sourire, devant les médias.

Bien évidemment, Deandre Ayton va devoir confirmer dans la durée. Notamment dans l'adversité des Playoffs où seuls les plus forts survivent. Mais il a pris cette nouvelle chance aux Lakers par le bon bout. Et Los Angeles, pour nourrir des ambitions, a besoin de le voir rugir.

