Deandre Ayton relancé par… le troll de ses coéquipiers

Relancé par le "troll" bon enfant du vestiaire, Deandre Ayton claque 22 points et 15 rebonds dans la victoire des Lakers à Sacramento.

Les Los Angeles Lakers ont dominé les Sacramento Kings (127-120) et, derrière l’énorme carton d’Austin Reaves (51 points), Deandre Ayton a signé son match le plus abouti sous le maillot angelino : 22 points, 15 rebonds, 1 interception, 1 contre, impact constant des deux côtés du terrain.

Après un début d’aventure chahuté et des doutes publics sur son investissement, le pivot a expliqué ce qui l’avait mis en marche… un procédé inattendu mais assumé par le vestiaire. Dans le vestiaire, Ayton a détaillé la méthode qui l’a piqué au vif avant le coup d’envoi :

« Ils essaient de me mettre en rogne avant les matchs, juste pour me lancer… C’est leur truc, me mettre sur les nerfs. Ils veulent que je sois sur la brèche. J’aime ça… Ils me chambrent tout le temps, ils me parlent… C’est juste du troll. Ils adorent mes réactions. Parfois, ça me prend de court. Mais j’adore, vraiment, croyez-moi. Ça me pousse à jouer dur quand ça compte maintenant. »

Avec Luka Doncic et LeBron James en convalescence, et Gabe Vincent promis à une absence sur plusieurs matches, les Lakers avaient besoin d’une présence intérieure fiable pour soulager Reaves et fixer la défense. Ayton a répondu par de la verticalité sur pick-and-roll, des secondes chances et un volume au rebond indispensable pour verrouiller la fin de rencontre.

« Ils avaient juste besoin que quelqu’un prenne un peu de charge offensive », résume t'il, Reaves signant la meilleure soirée de sa carrière pendant qu’Ayton gagnait ses duels au cœur de la raquette.

Au-delà de la ligne comptable, c’est l’attitude qui a frappé : courses tranchantes, activité permanente, protection de cercle plus régulière et une implication qui tranche avec ses premières sorties. Pour un joueur recruté à moindre coût et encore en quête de crédit auprès du public de L.A., ce type de match compte double. Il cimente la confiance interne et ouvre des repères avec les créateurs (Reaves aujourd’hui, Doncic et James lors de leur retour).

Prochaine étape : transformer l’étincelle en standard, notamment sur un back-to-back face à Portland qui aura tout du "match personnel" pour l’ancien n°1 de Draft.

Deandre Ayton, une implication défensive qui peut durer ? 👀