Plus que jamais, l’avenir de Deandre Ayton à Phoenix est compromis. Alors que les Suns ont décidé de couper Chris Paul, ils ne seront probablement pas plus tendres avec leur pivot. Ils prévoient de tester le marché pour transférer les deux joueurs simultanément selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

La franchise et Paul ont jusqu’au 28 juin, date à laquelle son salaire sera totalement garanti, pour prendre une décision. En attendant, le front office a l’intention d’explorer le marché à la recherche d’un potentiel trade qui mettrait tout le monde d’accord. Le premier choix de la draft 2018 pourrait plier ses bagages au même moment.

Les Suns peuvent « tout emporter comme une tempête » selon Frank Vogel

Deandre Ayton est au cœur des rumeurs depuis plus d’un an. Son attitude nonchalante, parfois apathique, poserait sérieusement problème à son équipe. L’intérieur, qui fêtera ses 25 ans au mois de juillet, constitue toujours un asset intéressant et pourrait aussi profiter d’un changement de cadre.

Le futur du joueur semblait déjà incertain après l’élimination des Suns au deuxième tour face aux Nuggets. Maintenant que Chris Paul est annoncé sur le départ, son transfert s’impose presque comme une évidence. Les Mavericks feraient notamment partie des équipes intéressées.

La vidéo embarrassante qui en dit long sur Deandre Ayton