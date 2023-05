Deandre Ayton a sérieusement fatigué son monde aux Suns

On le sait, Deandre Ayton a eu une relation très compliquée avec Monty Williams. Après le récent départ du coach des Phoenix Suns, on pouvait se demander si l'intérieur allait avoir l'opportunité de se relancer dans l'Arizona sous les ordres d'un autre entraîneur.

Problème, au cours des derniers mois, le jeune talent de 24 ans n'a pas seulement agacé Williams... D'après les informations du journaliste d'ESPN Zach Lowe, le natif de Nassau a sérieusement épuisé son crédit en interne.

En plus de son attitude parfois nonchalante pendant les matches, Ayton cristallise les frustrations par son comportement au quotidien. Pointé du doigt, le #1 pick de la Draft NBA 2018 est perçu comme un joueur immature, qui se voit plus beau qu'il ne l'est.

Avec la volonté de construire autour du duo Kevin Durant - Devin Booker, les Suns vont devoir prendre des décisions importantes. Et clairement, Deandre Ayton et Chris Paul s'imposent comme des candidats sérieux à un trade.

Sur le marché, le pivot, malgré ses difficultés en Playoffs, conserve une cote de popularité intéressante. Une franchise comme les Indiana Pacers, qui voulaient le récupérer l'été dernier avant de voir les Suns s'aligner, pourrait passer à l'offensive. Un dossier chaud pour Phoenix.

