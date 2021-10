Deux actions pour résumer l’importance de DeAndre Hunter aux Hawks

Logiquement moins populaires que Trae Young, DeAndre Hunter est l’un des autres jeunes talents de cette équipe prometteuse des Atlanta Hawks. L’ailier, quatrième choix de la draft 2019, montait même en puissance avant de se blesser l’an dernier. Le revoilà désormais de retour dans le cinq majeur, où il assure les tâches de l’ombre autour des playmakers que sont Young et Bogdan Bogdanovic.

Avec moins de place pour créer balle en main, le joueur de 23 ans se spécialise dans tout le reste. Et à commencer par la défense. Illustration avec ces deux actions contre les Dallas Mavericks jeudi soir.

De'Andre Hunter can play some defense. pic.twitter.com/RjW7K6fQbD — John Schuhmann (@johnschuhmann) October 22, 2021

DeAndre Hunter dévie le tir à trois-points de Luka Doncic sur la première puis bloque celui de Kristaps Porzingis sur la seconde. Voilà donc un jeune homme capable de défendre efficacement sur deux All-Stars aux profils complètement différents. C’est cette polyvalence que l’on veut mettre en avant.

Il est suffisamment vif et rapide sur ses appuis pour rester sur Doncic sans changer de vis-à-vis après un pick-and-roll, tout en recouvrant à temps pour contester le tir. Mais il est aussi assez long et puissant pour ne pas se faire bouger par Porzingis avant de sauter dans le bon timing pour réussir le contre. Ça aussi, c’est du talent.

DeAndre Hunter a fini la partie avec 11 points, 3 rebonds et donc 2 blocks. Il va certainement monter en puissance dans les semaines à venir. Un vrai atout pour les Hawks. Parce qu’en plus de ça, il lui arrive de provoquer des fautes en attaquant le cercle et de mettre dedans de loin. Un joueur dont on parle peu mais avec un potentiel intéressant. Un joueur qui aurait fait du bien au côté de Zion Williamson... si les New Orleans Pelicans ne s'en était pas séparé le soir de la draft.

