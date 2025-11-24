Encore un ancien All-Star en direction des Clippers ?

Le début de saison catastrophique des Sacramento Kings, avant-derniers à l’Ouest, aurait poussé les dirigeants de la franchise californienne à revoir leurs ambitions à la baisse. Le club pourrait rentrer dans une nouvelle reconstruction mais, pour ça, plusieurs joueurs doivent être échangés dans les semaines à venir. Parmi eux, le vétéran DeMar DeRozan. Selon The Athletic, les Los Angeles Clippers seraient intéressés par l’ancien All-Star.

Cela fait d’ailleurs un moment que l’équipe hollywoodienne, de même que sa voisine les Los Angeles Lakers, garde un œil sur le natif du coin. Ce dernier perçoit 24 millions de dollars cette saison et seulement 10 des 25 sont garantis l’an prochain. Un trade peut se mettre en place et s’articuler autour de Bogdan Bogdanovic, décevant depuis la reprise.

DeMar DeRozan, 36 ans, tourne à 17,9 points et 49% aux tirs cette saison. Il peut encore rendre service, notamment au scoring, mais il ne révolutionnera pas les Clippers, en difficulté en ce moment. Ce serait un vétéran de plus de 35 ans de plus dans une équipe qui compte déjà James Harden, Chris Paul, Nicolas Batum, Kawhi Leonard, Brook Lopez, etc.

