DeMar DeRozan, destination Sacramento ?

DeMar DeRozan est un Californien pur jus et a failli à plusieurs reprises rejoindre Los Angeles durant sa carrière. Et si c'était dans une autre ville de son état natal que l'arrière des Chicago Bulls atterrissait finalement ? D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, des discussions sont en cours pour un sign-and-trade de DeRozan vers les Sacramento Kings et cela pourrait être bouclé sous 48 heures.

On ne connaît pas les détails de l'opération mais les Kings cherchent une troisième équipe pour valider la venue du sextuple All-Star qui fêtera ses 35 ans le mois prochain. Il y avait bien un intérêt mutuel entre DeMar DeRozan et Sacramento ces derniers jours, mais les Kings sont désormais devenus les favoris dans la course à la signature du free agent.

Un backcourt Fox-DeRozan, ça le fait ?

Si le deal se fait, la franchise pilotée par le GM Monte McNair et coachée par Mike Brown aurait alors vraisemblablement un backcourt composé de De'Aaron Fox et DeMar DeRozan. Les deux hommes ne sont pas des spécialistes à 3 points (Fox en marquait 3 par match la saison dernière à presque 37%, DeRozan moins d'un par match), ce qui ne va pas vraiment dans le sens de la mode en NBA, mais ils ont chacun leurs qualités, notamment sur le mid-rang pour "DDR", qui reste un assassin dans ce secteur.

L'ancien joueur des Raptors, des Spurs et des Bulls tournait encore à 24 points et 5.3 passes la saison dernière, à 48% d'adresse globale.