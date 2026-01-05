Derrick Jones Jr à nouveau blessé au genou

Décidément une saison poissarde pour Derrick Jones Jr. L’ailier des Los Angeles Clippers enchaîne les pépins physiques, notamment au genou. Alors qu’il revenait à peine d’une entorse, il s’en est refait une au même endroit. Selon les informations de Shams Charania, le vétéran ne sera pas réévalué avant six semaines.

Un coup dur également pour son équipe, qui a bien besoin de ses qualités défensives et de son potentiel athlétique pour entamer une remontée héroïque au classement. Les Californiens sont actuellement treizièmes de la Conférence Ouest. Ils ont débuté la saison de manière catastrophique mais ils ont récemment enchaîné 6 succès consécutifs, dont 3 avec Derrick Jones Jr. La franchise hollywoodienne a ensuite pris une claque contre les Boston Celtics le weekend dernier.

Jones tourne à un peu plus de 10 points par match cette saison, et ce malgré le fait qu’il est constamment en manque de rythme en raison de ses nombreux problèmes de santé. Nicolas Batum pourrait à nouveau avoir plus de temps de jeu en l'absencede son coéquipier.

