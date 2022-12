Derrick Rose n’imagine pas les Knicks le sacrifier dans un trade

Les New York Knicks enregistrent la meilleure série en cours de la NBA : 8 victoires consécutives. Sur un siège éjectable après un début de saison mitigé, le coach Tom Thibodeau n'a pas eu peur de faire des choix forts. Cam Reddish, Evan Fournier et Derrick Rose ont disparu de ses rotations.

Sans surprise, les rumeurs se multiplient autour des trois hommes par rapport à un éventuel trade. Mais de son côté, le meneur de jeu ne s'imagine pas sur le départ. En contact avec sa direction, le vétéran de 34 ans ne prévoit pas de faire ses valises.

Et D-Rose ne se sent pas poussé vers la sortie.

"L'équipe conserve une communication ouverte avec moi. Quand ils m'ont parlé, je n'ai pas eu le sentiment qu'ils voulaient me bouger comme ça. Ils savent qu'il me reste encore beaucoup de choses à offrir. Ils aiment la connexion et la relation que j'ai avec tous les joueurs de l'équipe.

Je ne suis pas dans le vestiaire en train d'essayer de perturber l'ambiance de l'équipe. Je n'ai pas une attitude néfaste. J'ai eu tellement de vies en NBA, je suis maintenant dans une position où je peux m'asseoir, enseigner aux jeunes gars. Et si Thibs a besoin de moi, je peux reprendre le rythme et jouer comme je le veux", a confié Derrick Rose pour The Athletic.