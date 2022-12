Récemment écarté de la rotation des New York Knicks, le meneur Derrick Rose affiche une attitude exemplaire et ne pense pas à un trade.

Il est difficile de reprocher à Tom Thibodeau ses choix. Sur un siège éjectable après un début de saison mitigé, le coach des New York Knicks n'a pas eu peur de revoir ses rotations. Il a pris des risques en écartant des joueurs confirmés comme Derrick Rose ou encore Evan Fournier.

Une stratégie qui a porté ses fruits avec une série de 5 victoires consécutives. Autant dire que Thibodeau ne devrait pas revoir ses plans dans l'immédiat. Et malgré cette période compliquée, le meneur affiche une mentalité exemplaire.

Comme Fournier, l'ex-star des Chicago Bulls se montre extrêmement professionnelle. Et surtout, D-Rose ne veut pas entendre parler d'un trade.

"Je ne peux pas me plaindre alors que nous gagnons des matches. Si nous perdions, je serais probablement en colère. Mais nous gagnons en jouant un bon basket, donc je ne peux rien dire. J'aime gagner. Je suis un gagnant. Et j'aime me trouver dans un vestiaire qui gagne. Deuce (Miles McBride, ndlr) joue devant moi. Je ne peux pas ressentir de la haine pour ce jeune gars. J'étais avec lui pour Thanksgiving l'an dernier. J'adore sa façon de jouer. Je suis heureux pour lui. Je veux rester ici", a assuré Derrick Rose pour le New York Daily News.

Une mentalité exemplaire. Et d'ailleurs, il s'agit d'une chance pour Thibodeau : les vétérans écartés ne bronchent pas dans les médias et semblent prêts à se battre pour revenir dans ses plans. Une bonne façon de faire grimper la compétitivité en interne. Et pour Derrick Rose, il va devoir patienter et saisir la moindre opportunité.

Derrick Rose raconte sa mise à l’écart chez les Knicks