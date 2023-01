Les New York Knicks envisagent un trade pour le meneur de jeu Derrick Rose, mais veulent lui montrer un grand respect.

Derrick Rose ne joue quasiment plus avec les New York Knicks. Comme Evan Fournier pendant un long moment, le meneur a fait les frais des choix de Tom Thibodeau. Et les décisions de l'entraîneur des Knicks ont été payants avec un retour dans le Top 6 de la Conférence Est.

Du coup, le vétéran de 34 ans ne devrait pas retrouver un rôle important cette saison. Pour lui permettre de retrouver un contexte favorable, les dirigeants new-yorkais sont ouverts à son départ. Au passage, la franchise a l'envie de se délester de son contrat, avec un salaire à 14,5 millions de dollars.

Cependant, les Knicks ne veulent pas l'envoyer n'importe où. Avec la relation forte entre Thibodeau et Rose, mais aussi le grand professionnalisme affiché par l'ex-star des Chicago Bulls, il est hors de question de lui manquer de respect.

Ainsi, selon les informations de l'insider Marc Stein, un trade sera uniquement réalisé si le natif de Chicago trouve qu'il s'agit d'une situation intéressante pour sa carrière. Un effort plutôt classe de la part des Knicks et une manière de le récompenser pour son attitude exemplaire.

Tout comme Fournier, Derrick Rose reste un candidat sérieux à un départ avant la deadline des trades à NY.

Derrick Rose n’imagine pas les Knicks le sacrifier dans un trade