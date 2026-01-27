À l’approche de la deadline, Guerschon Yabusele apparaît dans des discussions de trade entre les Knicks et les Suns.

Le nom de Guerschon Yabusele circule à nouveau sur le marché NBA. Selon Evan Sidery, les New York Knicks et les Phoenix Suns ont échangé ces derniers jours au sujet d’un possible trade impliquant l’international français.

Les discussions porteraient sur un échange entre Yabusele et le pivot Nick Richards, avec un montage plus large destiné à répondre à des contraintes financières côté Phoenix.

Un deal pensé aussi pour la luxury tax

Dans le schéma évoqué, les Suns chercheraientaussi à se délester du salaire minimum de Nigel Hayes-Davis via une équipe tierce, afin d’éviter de dépasser la luxury tax. Un élément qui souligne que ces discussions relèvent autant d’un ajustement financier que sportif.

Arrivé à New York l’été dernier après un retour remarqué en NBA avec les Philadelphia 76ers, Yabusele n’a pas réussi à s’imposer dans la rotation de Mike Brown. En 38 matches, il tourne à 2,8 points et 2,1 rebonds en 9,2 minutes de moyenne.

Des joueurs en manque de rôle des deux côtés

La situation de Nick Richards à Phoenix est comparable. Le pivot de 28 ans est lui aussi sorti de la rotation, avec 3,2 points et 3,3 rebonds en 9,1 minutes sur 28 rencontres.

Même constat pour Nigel Hayes-Davis, arrivé d’Europe après avoir été MVP du Final Four d’EuroLeague. À 31 ans, il peine à trouver du temps de jeu, avec 1,4 point et 1,3 rebond en 7,6 minutes de moyenne.

Un ajustement plus qu’un pari sportif

À ce stade, rien n’indique qu’un accord soit imminent, mais ces discussions illustrent la volonté des Knicks comme des Suns de réajuster leur effectif sans bouleverser leurs plans majeurs. Pour Guerschon Yabusele, un tel trade pourrait surtout représenter une opportunité de retrouver un rôle plus clair, alors que la deadline approche et que les rotations se resserrent.

Le message fort de Guerschon Yabusele en soutien aux habitants du Minnesota